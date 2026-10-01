Congo-Brazzaville: Protection des personnes âgées - Le gouvernement exhorte à un effort collectif

A l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées célébrée chaque 1er octobre, le gouvernement congolais, par la voix de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Lydie Pongault, a exprimé dans une déclaration rendue publique sa reconnaissance à toutes ces femmes et hommes qui, par leur travail, leur engagement, leur expérience et leur dévouement, ont contribué au développement du pays.

Placée sur le thème « Changeons notre regard sur les personnes âgées », cette édition invite à porter sur les seniors un regard nouveau, fondé sur le respect, la solidarité et la reconnaissance. Le gouvernement entend, à travers ce thème, mettre au coeur de son action la protection, le bien-être et la participation des personnes âgées à la vie de la société. « Elles sont une richesse pour notre société et sont dépositaires de notre histoire, de notre savoir, de nos valeurs et de notre expérience. Elles ont beaucoup à transmettre aux générations futures », a souligné la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire.

Le gouvernement reconnaît toutefois les difficultés auxquelles de nombreuses personnes âgées sont confrontées face aux faiblesses ou perte des revenus, isolements, désolidarisations familiales, difficultés d'accès aux soins et aux médicaments, mais également aux situations de maltraitance, de violence, de discrimination ou encore de dépossession, qui peuvent accroître leur vulnérabilité. Face à ces défis, l'exécutif réaffirme sa détermination à construire une société plus solidaire, dans laquelle l'âge ne doit jamais être un facteur d'exclusion ou de marginalisation.

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Avec la promulgation d'une loi dédiée à la protection et à la promotion des aînés, le gouvernement souligne une avancée dans sa politique sociale, destinée à améliorer, tant soit peu, leur quotidien. « Il nous appartient désormais de faire vivre cette loi. Cela signifie transformer les principes qu'elle consacre en actions concrètes, visibles et accessibles à nos aînés », rappelle la déclaration. Plusieurs priorités sont notamment annoncées par le gouvernement à travers le renforcement des dispositifs institutionnels et sociaux de protection des personnes âgées avec des mécanismes d'accueil, d'écoute, d'orientation, d'information et d'accompagnement social adaptés à leurs besoins. Il prévoit également la création des établissements d'accueil et d'hébergement dites « maisons d'aînés ».

Promouvoir un environnement favorable au vieillissement

Pour la ministre, il s'agit de consolider la protection sociale en faveur des personnes âgées, afin de mieux préserver leurs conditions de vie et de réduire les effets de la vulnérabilité économique, pour promouvoir un environnement favorable au vieillissement, fondé sur le respect des droits et sur une image positive de la personne âgée. Il faut, en outre, a rappelé la représentante du gouvernement, favoriser chaque fois que cela est possible et souhaitable le maintien des seniors dans leur milieu familial et communautaire.

Elle rappelle, par ailleurs, que la solidarité entre les générations doit rester une valeur vivante de la société congolaise. « Nos aînés ont besoin de protection certes car ils représentent une richesse humaine, culturelle et sociale, porteuse de mémoire, d'expérience, de savoirs et de valeurs indispensables à la transmission entre les générations », a précisé la ministre dans sa déclaration. Le gouvernement a annoncé poursuivre ses efforts pour faire progresser une politique sociale plus inclusive, plus protectrice et davantage attentive aux réalités du vieillissement. « Nous devons ensemble changer notre regard sur les personnes âgées, faire de la solidarité entre les générations une valeur vivante de la société et construire un Congo où chaque citoyenne et chaque citoyen peuvent avancer en âge dans la dignité, la sécurité et le respect ».

La cérémonie officielle de cette Journée internationale des personnes âgées au Congo sera célébrée à Djambala, dans le département des Plateaux. Il souligne pour le gouvernement la volonté de rapprocher davantage l'action sociale des populations et de mieux prendre en compte les réalités vécues par les personnes âgées dans les localités de l'intérieur du pays.

Pour cette journée, le gouvernement a adressé un appel particulier à l'endroit de la jeunesse afin qu'il considère les personnes âgées comme des dépositaires d'une expérience et d'une mémoire dont la société a besoin, et non comme une charge. Aux organisations de la société civile et aux partenaires techniques et financiers, l'exécutif renouvelle son appel à accompagner les efforts nationaux en faveur d'une meilleure protection et d'une plus grande inclusion des personnes âgées.