Congo-Brazzaville: Tournoi de gala de handball - Le point de la 23e journée

BMC et CFJSO se sont neutralisés et Grain de Sel s'est imposé face à la DGSP, tels sont les enseignements de la 23e journée du tournoi de gala organisé par la Dynamique le Réveil du handball congolais, disputée au Square de Gaulle à Bacongo.

Le choc en seniors hommes entre le BMC et le CFJSO a retenu l'attention des passionnés de la petite balle. Deux formations considérées, à ce stade de la compétition, comme les plus en jambe. BMC a maîtrisé la première période et regagnait les vestiaires avec deux buts d'avance, 15 à 13. Mais la seconde mi-temps a offert une véritable opposition qui reflète l'issue de la rencontre : 29 buts partout. Chez les dames, autre affiche très attendue entre la DGSP et Grain de Sel. Après une première période soldée par une parfaite égalité, 10 buts partout, les joueuses de Grain de Sel ont progressivement élevé le niveau de leur curseur au cours de la seconde mi-temps.

Les enseignements tirés du récent stage de renforcement des capacités, animé par l'expert international russe de handball Sanov, ont porté leurs fruits. Grain de Sel s'impose finalement 23 buts à 21 face à la DGSP. À l'ouverture de cette 23e journée, l'Asoc et l'Interclub se sont également neutralisés en seniors hommes 20 buts partout. Les jeunes n'ont pas été oubliés. Chez les dames, l'Asoc a pris le dessus sur Grain de sel, 31 buts à 20. Chez les hommes, les juniors de la DGSP ont dominé ceux du CFJSO, 23 buts à 13.

Dans une autre opposition en seniors hommes, l'AS Boukouele s'est inclinée de justesse face à la Tsongolaise, 25 buts à 26. La dynamique des matchs de gala s'est également poursuivie dans le département de la Sangha, notamment à Ouesso. En seniors dames, Sangha Sport s'est imposé face à l'Olympique de Pokola sur le score de 23 buts à 20.

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Chez les hommes, l'Olympique de Pokola a pris sa revanche en dominant Sangha Sport 27 buts à 23. Dans la troisième explication, toujours chez les dames, AS Mondo de Ouesso a largement dominé IFO Ngombo, 32 buts à 19. Chez les hommes, AS Mondo a également pris le dessus sur IFO Ngombo, 26 buts à 22.

Pour ce week-end, les matchs de gala de la Dynamique Le Réveil du handball congolais ne se sont pas limités à Brazzaville et à la Sangha. Les rencontres se sont également poursuivies à Pointe-Noire, où les équipes ont disputé des matchs comptant pour la 20e journée.