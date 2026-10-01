Sénégal: La participation des personnes handicapées 'primordiale pour l'idéal démocratique'

Dakar — La participation citoyenne et politique des personnes handicapées est primordiale pour l'idéal démocratique, a soutenu, jeudi, à Dakar, le président de la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées (FSAPH), Moussa Thiaré.

"Il est essentiel, pour atteindre un idéal démocratique, de soutenir la mise en oeuvre des politiques, processus ou dispositions du nouveau code électoral visant à garantir les droits des personnes handicapées à être élues et à bénéficier de systèmes de vote accessibles", a-t-il relevé.

Intervenant lors d'une rencontre consacrée à cette thématique, il a souligné que la participation politique des personnes handicapées constitue "un droit fondamental et une condition essentielle d'une démocratie inclusive".

Pour Moussa Thiaré, cela offre la possibilité aux personnes handicapées de "voter dans des conditions accessibles, sûres et dignes, mais aussi le droit d'être candidates, élues et représentées dans les instances de décision, notamment au niveau local où les politiques publiques touchent directement la vie quotidienne des populations".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans un contexte électoral, avec les locales qui se profilent à l'horizon, la FSAPH a cru nécessaire de "revenir sur la participation citoyenne des personnes handicapées qui fait l'objet d'un programme financé par l'organisation Sightsavers (2023-2027)".

Ce programme a permis de mener "un plaidoyer soutenu pour une meilleure prise en compte des droits des personnes handicapées dans le processus électoral", a rappelé Moussa Thiaré.

"Ces efforts ont contribué à la révision du code électoral afin d'intégrer des dispositions favorisant l'accessibilité du vote et la participation effective des personnes handicapées aux processus électoraux", a-t-il ajouté.

Mais malgré ces avancées, la mise en oeuvre effective des nouvelles dispositions du code électoral demeure un enjeu majeur, selon le président de la FSAPH.

"Les élections locales représentent une opportunité stratégique pour promouvoir l'inclusion politique des personnes handicapées, renforcer l'accessibilité des systèmes de vote et sensibiliser les acteurs électoraux, les autorités locales, les partis politiques, les organisations de la société civile et les communautés sur leurs responsabilités en matière de participation politique et citoyenne", a-t-il souligné.

Il s'agit ainsi d'encourager la participation active des personnes handicapées, surtout des jeunes et femmes, parce qu'ils font partie du processus de développement du pays et doivent être présents là où se prennent les décisions, a relevé la chargée de programme de Sightsavers, Khady Bâ.

La formation des membres, l'accompagnement technique, une connaissance du code électoral permettent "une meilleure participation des personnes handicapées au processus électoral, au vote et aux élections afin d'occuper des postes de décision", a-t-elle indiqué.

La rencontre inclut une revue des dispositions du nouveau code électoral et des documents de référence relatifs à l'accessibilité électorale.

L'idée sous-tendant cette approche de la FSAPH est d'identifier les obligations, les opportunités et les points nécessitant un suivi particulier dans le cadre des élections locales et des recommandations pertinentes en vue des élections locales.

Des représentants d'associations de personnes handicapées venus des régions, des acteurs électoraux, des représentants des collectivités territoriales, des partis politiques, des services techniques concernés, des partenaires institutionnels et de la société civile engagés dans la promotion de la participation citoyenne inclusive, prennent part à cette rencontre de deux jours.