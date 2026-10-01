Ile Maurice: Rs 3,6 millions de cannabinoïdes synthétiques saisis, un peintre arrêté

Une opération de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a conduit, le mardi 30 septembre, à une importante saisie de cannabinoïdes synthétiques à Batterie-Cassée, Roche-Bois. La valeur marchande des produits confisqués est estimée à Rs 3 650 500. L'intervention a eu lieu vers 11 h 30 au domicile de Louis Clarel Edouard, un peintre de 48 ans.

Lors de la perquisition, les enquêteurs ont découvert plusieurs substances soupçonnées d'être des cannabinoïdes synthétiques, immédiatement placées sous scellés. La saisie comprend 418 grammes de cannabinoïdes synthétiques ainsi que 104 grammes d'une substance présentée comme étant des cannabinoïdes synthétiques purs. Les policiers ont également récupéré quatre bandes de papier soupçonnées d'avoir été imprégnées de ces produits.

Les enquêteurs ont par ailleurs trouvé un morceau de papier aluminium contenant une petite quantité de matière végétale, également suspectée d'être liée à des cannabinoïdes synthétiques. Le produit affichait un poids d'environ 0,1 gramme. La fouille a aussi permis de saisir Rs 4 475 en billets. La police soupçonne qu'il pourrait s'agir de recettes provenant de la vente de drogue. L'argent a été confisqué pour les besoins de l'enquête. À l'issue de l'opération, Louis Clarel Edouard a été arrêté puis placé en détention. Il sera traduit en cour sous une charge provisoire de trafic de drogue. L'enquête se poursuit autour de cette saisie majeure de cannabinoïdes synthétiques à Roche-Bois.