Ile Maurice: Un livreur retenu de force et agressé après une livraison

Un livreur de 28 ans affirme avoir été retenu contre son gré et violemment agressé par plusieurs individus, lundi soir à Caroline. Il a porté plainte auprès de la police dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 1 h 43. Les faits remontent au lundi 28 septembre, vers 22 h 30. Le livreur s'était rendu à Caroline en camionnette pour remettre un colis. Après la livraison, alors qu'il faisait marche arrière, une camionnette rouge se serait immobilisée derrière son véhicule.

Trois hommes auraient quitté la camionnette rouge et auraient roué de coups le livreur. Ils l'auraient ensuite forcé à abandonner son véhicule et à monter dans le leur. Le groupe se serait ensuite dirigé vers Écroignard. À leur arrivée, l'un des suspects serait entré dans une maison, puis en serait ressorti avec un sabre. Selon la victime, il l'aurait frappée au visage. Deux autres hommes seraient alors intervenus et l'auraient également agressé.

Le groupe aurait finalement repris la route vers Caroline, où le livreur serait parvenu à s'échapper. Blessé, il s'est rendu à l'hôpital SAJ de Flacq pour recevoir des soins. Il a ensuite été autorisé à rentrer chez lui avec un traitement médical. La police a ouvert une enquête pour établir les circonstances de cette séquestration présumée et identifier les suspects.