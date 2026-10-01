Ile Maurice: Un suspect relié à 21 affaires de vol

Un homme de 26 ans a été interpellé mardi 30 septembre à l'issue d'une opération de la Criminal Investigation Division de Terre-Rouge. Soupçonné d'une série de vols commis principalement à Montagne Longue et à Terre-Rouge, il a été relié par les enquêteurs à 21 affaires signalées depuis le début de 2026.

Cette interpellation est l'aboutissement d'un travail de renseignement, de recherches sur le terrain et de surveillance mené par les policiers de la CID. Le suspect était déjà enregistré comme « Habitual Criminal » (HC) au poste de police de Montagne Longue.

Lors de son interrogatoire, le jeune homme aurait reconnu son implication dans plusieurs affaires, selon la police. Il est soupçonné de cambriolages, de vols sur la voie publique et de tentatives de vol.

À Montagne Longue, plusieurs maisons, commerces et autres locaux auraient été ciblés. Parmi les dossiers examinés figure le vol d'environ Rs 200 000 en espèces dans les locaux de Poppies Snack Industries Co. Ltd. Lors d'un autre cambriolage, des bijoux, de l'argent et divers effets domestiques, d'une valeur totale estimée à Rs 140 000, auraient été emportés.

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Les enquêteurs le relient également au vol d'une motocyclette et de divers objets, dont la valeur totale est estimée à Rs 96 000, ainsi qu'à la disparition de matériel et d'outils de construction d'une valeur d'environ Rs 60 000. D'autres affaires concernent des câbles électriques et en cuivre, des batteries de véhicules, un téléphone Samsung, une bonbonne de gaz, du matériel agricole, des outils et un système DVR.

Le suspect aurait aussi arraché un iPhone 17 Pro Max à une femme sur la voie publique à Montagne Longue. Dans un autre dossier, des plateaux d'oeufs avaient été emportés avant d'être récupérés. Une tentative de vol de câbles électriques et d'une perceuse lui est également attribuée.

À Terre-Rouge, plusieurs vols ayant occasionné des préjudices importants sont également examinés. Dans l'un des cas, des denrées alimentaires, un vélo électrique et un système DVR auraient été dérobés, pour un préjudice estimé à Rs 264 300. Une autre affaire porte sur des outils électriques et des câbles, les biens volés et les dégâts étant évalués à environ Rs 175 000.

Le jeune homme est aussi relié au vol de 15 boîtes de chocolat, estimées à Rs 40 000, ainsi qu'à la disparition de Rs 70 300 en espèces. Une pompe à eau et ses accessoires, d'une valeur de Rs 4 000, auraient également été dérobés. Les enquêteurs examinent en outre une tentative d'intrusion dans les locaux d'I. Ramsurrun Co. Ltd.

Une partie des biens a pu être récupérée au cours de l'opération. Les policiers ont notamment retrouvé une pochette rouge contenant Rs 4 000, qui serait liée au vol de Rs 70 300, ainsi qu'une motocyclette associée à l'une des affaires de Montagne Longue. Une accusation provisoire a été déposée contre le jeune homme dans quatre des dossiers examinés devant la District Court de Pamplemousses. Il a été maintenu en détention policière.

Les vérifications ont par ailleurs révélé qu'il faisait l'objet d'un mandat dans une affaire remontant à 2024. Il est également recherché dans le cadre d'une autre enquête portant sur un non-respect présumé des conditions de sa remise en liberté sous caution.

L'enquête de la CID de Terre-Rouge se poursuit afin de préciser son degré d'implication dans chacune des affaires et de déterminer si d'autres personnes ont participé à certains de ces faits.