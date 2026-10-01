Sénégal: Nécrologie - Le khalife de la famille de Tafsir Maba Diakhou Ba s'est éteint

1 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le khalife de la famille Ba de Nioro du Rip, El Hadji Mamour Ndiogou Ba, est décédé tôt ce matin à Dakar, à la suite d'une longue maladie. Il était âgé de 96 ans.

Né en 1930 à Nioro du Rip, El Hadji Mamour Ndiogou Ba était le fils de Ndiogou Cira Marame Ba, lui-même fils cadet de Tafsir Maba Diakhou Ba (1809-1867), figure historique du Rip et du Saloum.

Sa disparition plonge Nioro du Rip dans le deuil, tout comme la famille royale du Sine. Le défunt était en effet lié à cette dernière par son épouse, Ndèye Fatou Diouf, descendante de la famille royale de Diakhao Sine.

El Hadji Mamour Ndiogou Ba avait accédé au khalifat à la suite du décès de son frère aîné, El Hadji Babacar Ndiogou Ba, en février 2024. Auparavant, il avait assumé pendant une dizaine d'années les fonctions de porte-parole de la famille.

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Ancien acteur du système éducatif, il a notamment servi comme surveillant général au lycée Blaise Diagne de Dakar. Reconnu pour son talent oratoire, sa connaissance de l'histoire du Rip et du Saloum ainsi que sa maîtrise des traditions de sa famille, il s'était forgé une réputation d'homme de dialogue et de transmission.

Décrit comme un homme d'un commerce facile et d'une grande générosité, El Hadji Mamour Ndiogou Ba était réputé pour son accessibilité. Ces dernières années, il avait choisi de vivre principalement à Nioro du Rip, où il sera inhumé jeudi après-midi.

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