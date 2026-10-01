Sénégal: De Dakar à Londres, dans les pas de Youssou Ndour

Ancien directeur de la rédaction du Soleil, Modou Mamoune Faye est un journaliste chevronné, spécialisé dans les questions culturelles. Pendant près de trois décennies, de 1989 à 2024, il a contribué à la vie et au rayonnement du quotidien, où il a occupé plusieurs responsabilités éditoriales. Dans ce texte, il revient sur les tournées internationales de Youssou Ndour qu'il a eu l'occasion de couvrir.

La star planétaire Youssou Ndour a traversé ces dernières décennies en imprimant sa marque musicale sur toutes les scènes du monde. En tant que jeune reporter au quotidien Le Soleil à la fin des années 1980 et tout au long des années 1990, j'ai eu le privilège de le côtoyer, de l'interviewer et de le suivre dans ses tournées à travers le monde.

L'un des spectacles qui m'a le plus marqué est celui qu'il avait donné au mythique Royal Albert Hall de Londres (Angleterre) en octobre 1995 à l'occasion du festival Africa 95 organisé par les autorités britanniques afin de célébrer les cultures africaines dans toutes leurs diversités. Devant des milliers de spectateurs, parmi lesquels le ministre de la Culture d'alors, Abdoulaye Elimane Kane, You et ses musiciens du Super Étoile avaient donné un concert de près de deux heures durant lequel ils revisitèrent une bonne partie de leur répertoire. C'était formidable de voir tous ces hommes et femmes, blancs, noirs, jeunes et moins jeunes, danser au son du mbalakh et fredonner les tubes de l'enfant de la Médina.

Plus tard, en 1998, Youssou Ndour avait remis ça à la Place de la Victoire, au coeur de la ville de Bordeaux (France) où il joua aux côtés du grand Jimmy Cliff, juste après une pluie battante qui avait arrosé cette belle capitale de la Nouvelle Aquitaine. Ce soir là, Youssou Ndour s'était surpassé pour faire plaisir aux milliers de spectateurs venus de Cenon, Bègles, Talence, Blanquefort, Mériadec, Pessac, La Bastide, Gradignan et tant d'autres communes qui encerclent le centre-ville. Moments inoubliables !

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Parmi les temps forts des tournées de Youssou Ndour que j'ai également eu l'occasion de couvrir, je citerai son concert en plein air à Bissau, précisément à la Place Baiana-Che Guevara où il a conclu un mémorable et époustouflant concert par un remerciement retentissant en portugais : Obrigado !!! C'est cela Youssou Ndour, un artiste multidimensionnel capable de s'adapter à toutes les situations, à tous les publics.

Je ne terminerai pas sans rappeler le concert des 10 ans du Super Étoile en mars 1991 au Théâtre national Daniel Sorano. Pour célébrer une décennie de succès avec son groupe, il avait joué sa célèbre et emblématique chanson Set, symbole, à l'époque, d'un véritable mouvement civique et culturel qui mobilisa des milliers de Sénégalais à travers des opérations Set setal ou embellissement des artères et quartiers de Dakar et des autres villes du pays. Sur la scène de Sorano, You et ses musiciens avaient interprété des succès comme Mbargueth, Kocc Barma, Alboury, etc.

Pour la petite anecdote, les responsables de la rédaction à l'époque (Cheikh Tidiane Fall, Abdallah Faye, Ibrahima Mansour Mboup...), m'avaient demandé de quitter Sorano avant la fin du spectacle pour venir rédiger mon article qui devait faire la Une le lendemain avec ce joli titre : You plaît !, accompagné d'une belle photo le montrant en compagnie du président Abdou Diouf. Que de souvenirs en invoquant ces beaux moments de journalisme... culturel !!! Joyeux anniversaire Youssou Ndour et profite bien de tes 67 ans...