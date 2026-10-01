Sénégal: Wally Daan, relever les défis malgré les moyens limités

1 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mohamed Diene

Wally Daan entame la dernière phase d'une préparation lancée il y a trois semaines. Sous la conduite de son nouvel entraîneur, le club thiessois a récemment affronté Ajel à Diamniadio (1-1 ; 1-3 aux tirs au but).

Pour Lamine Diagne, ces matchs sont un outil de diagnostic indispensable pour évaluer le jeu et corriger les dysfonctionnements. « Sur certains points, nous avons été satisfaits, mais sur d'autres, nous l'avons été moins », reconnaît-il. Jugeant irréaliste une préparation à 100 %, il estime que son groupe sera prêt à 80 ou 90 % pour la première journée, à domicile, contre le Stade de Mbour. Pour sa troisième saison consécutive dans l'élite, Wally Daan rêve de dépasser la 5e place obtenue deux fois sous Sellé Dieng. Mais Lamine Diagne, engagé pour une seule saison, juge l'objectif compliqué, faute de moyens humains, financiers et logistiques suffisants. Le recrutement le laisse sur sa faim.

« Des éléments clés sont partis et, malheureusement, nous n'avons pas effectué le recrutement nécessaire pour compenser ces départs aux différents postes. Nous aurions pu mieux faire », regrette-t-il. Parmi les partants figurent les ailiers Ibrahima Haidara et Albert Bougazelli, partis à Teungueth Fc, et le milieu offensif Mame Saliou Thioune, qui a rejoint le Stade Tunisien. L'entraîneur promet néanmoins de tout faire pour dépasser la 5e place et rivaliser avec les meilleurs. « Nous allons mettre tous les atouts de notre côté et travailler durablement pour atteindre nos objectifs. Ce ne sera pas facile, notamment face à des équipes comme Ajel, Teungueth et Jaraaf, qui ont réalisé un recrutement de très bon niveau », conclut-il.

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