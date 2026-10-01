Sénégal: Dahra-Djolof - A 40 ans, elle donne naissance à des triplés

1 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Abdoulaye Sadio

Une femme mariée, âgée d'une quarantaine d'années et domiciliée au village de Véréane, à quelques encablures de Dahra-Djolof, dans le département de Linguère, a donné naissance à des triplés ce mardi 30 septembre 2026 au centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra-Djolof. Il s'agit de deux filles et d'un garçon.

Selon les autorités médicales du centre de santé, les trois nouveau-nés se portent à merveille. Toutefois, leur maman, déjà mère de quatre enfants, nécessite un suivi médical approprié ainsi qu'une bonne hygiène de vie afin de garantir un allaitement adéquat à ses bébés.

Désormais mère de sept enfants, cette famille aux conditions modestes lance un appel aux autorités étatiques, aux collectivités territoriales et aux personnes de bonne volonté pour bénéficier d'un soutien médical et matériel.

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