Togo: Parce que chaque âge a sa valeur

1 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo a marqué jeudi la Journée internationale des personnes âgées.

Cette journée n'a rien d'une célébration en soi : elle sert avant tout de prétexte annuel pour attirer l'attention sur une population souvent reléguée au second plan des politiques publiques, et rappeler aux États leurs engagements pris dans le cadre du Plan d'action international de Vienne sur le vieillissement, adopté en 1982.

À cette occasion, le gouvernement réaffirme sa volonté d'améliorer les conditions de vie des seniors et de renforcer leur inclusion sociale.

La ministre en charge des Solidarités, du Genre, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, Martine Moni Sankaredja, a souligné la détermination des pouvoirs publics à promouvoir leurs droits et leur bien-être, à travers des politiques favorisant leur épanouissement et leur participation au développement.

« Ces dernières années, plusieurs mesures ont été engagées pour améliorer leur prise en charge. Elles portent notamment sur le renforcement de la protection sociale, l'accès aux soins de santé et l'inclusion sociale », a-t-elle indiqué.

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