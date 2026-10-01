Congo-Kinshasa: La SNEL annonce une centrale flottante de 143 mégawatts pour renforcer la fourniture d'électricité à la capitale

La Société nationale d'électricité (SNEL) prévoit de recourir à une centrale flottante pour renforcer la fourniture d'électricité à Kinshasa et dans les provinces environnantes. Le projet devrait permettre d'injecter une puissance supplémentaire dans le réseau de la capitale, selon le directeur général de la SNEL, Teddy Lwamba.

Il l'a annoncé jeudi 1er octobre à Kinshasa, lors d'un briefing de presse coanimé avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya.

Selon Teddy Lwamba, la SNEL prévoit de faire venir un navire destiné à produire de l'électricité et à injecter 143 mégawatts dans le réseau. Cette puissance représenterait, d'après lui, environ 20 % de la capacité actuellement injectée dans la ville de Kinshasa, estimée à 600 mégawatts.

« Le grand problème que nous avons aujourd'hui est celui du productible. Donc, on produit peu et on consomme beaucoup plus », a expliqué le directeur général de la SNEL.

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Teddy Lwamba indique que cette solution pourrait être disponible dans un délai d'environ un mois. Elle vise notamment à soulager les abonnés de Kinshasa, alors que plusieurs quartiers de la capitale connaissent actuellement des interruptions de la fourniture d'électricité.

Le directeur général de la SNEL a également évoqué les difficultés financières de l'entreprise. Il estime notamment que les tarifs appliqués sont insuffisants au regard des coûts et déplore les impayés de certaines institutions publiques.

Des plaintes sur les réseaux sociaux

Cette annonce intervient alors que de nombreux abonnés de la SNEL dénoncent depuis plusieurs jours, notamment sur TikTok et Facebook, des interruptions prolongées de la fourniture d'électricité dans plusieurs quartiers et communes de Kinshasa.

Dans un communiqué publié jeudi, la Nouvelle société civile congolaise (NSCC) demande pour sa part à la SNEL et au gouvernement d'améliorer la qualité de la desserte avant d'intensifier le recouvrement des factures auprès des abonnés.

La NSCC estime que le paiement des factures doit aller de pair avec une fourniture régulière et fiable de l'électricité.

Le gouvernement veut renforcer la SNEL

Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, affirme que le gouvernement entend renforcer la SNEL afin d'améliorer la desserte en électricité au bénéfice des abonnés.