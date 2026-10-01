Congo-Kinshasa: Coupures d'électricité à Kinshasa - La société civile exige de la SNEL l'amélioration de la qualité du service

La Nouvelle société civile congolaise (NSCC) demande à la Société nationale d'électricité (SNEL) et au gouvernement d'améliorer la qualité de la desserte en électricité avant d'intensifier le recouvrement des factures auprès des abonnés.

Dans un communiqué publié jeudi 1er octobre à Kinshasa, la NSCC réagit à l'annonce d'un recouvrement forcé des factures d'électricité ainsi qu'au projet de location de navires turcs destinés à produire de l'électricité pour la capitale.

La société civile congolaise estime que le paiement des factures doit aller de pair avec une fourniture régulière et fiable de l'électricité. Elle demande également que les opérations de recouvrement respectent les droits des consommateurs et les procédures légales.

« Il est légitime d'exiger des abonnés le paiement de leur consommation, mais cette exigence doit aller de pair avec une fourniture régulière, fiable et de qualité », affirme l'organisation dans son document.

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Des questions sur les navires turcs

Concernant le projet de location de navires turcs pour produire de l'électricité, la NSCC demande que les modalités de cette opération soient rendues publiques.

Elle souhaite notamment connaître le coût de la location, la durée du contrat, le prix du kilowattheure produit, les modalités de paiement ainsi que l'éventuel impact de cette opération sur les tarifs d'électricité.

L'organisation estime par ailleurs qu'une solution temporaire ne devrait pas se substituer aux investissements à long terme dans le secteur énergétique. Elle cite notamment la réhabilitation des centrales ainsi que la modernisation des réseaux de transport et de distribution.

La NSCC demande ainsi à la SNEL et au gouvernement de fournir des explications sur les modalités du recouvrement des factures et sur la stratégie retenue pour améliorer durablement la fourniture d'électricité à Kinshasa.

Cri de détresse des abonnés sur les réseaux sociaux

Cette démarche de la structure citoyenne intervient alors que de nombreux abonnés de la Société nationale d'électricité (SNEL) multiplient, depuis plusieurs jours, les vidéos sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, pour dénoncer la dégradation de la fourniture d'électricité dans plusieurs quartiers et communes de Kinshasa.

Ces abonnés demandent à la SNEL de clarifier la situation et d'expliquer les modalités de facturation durant ces périodes de fortes interruptions de la desserte. Certains réclament également la démission du directeur général de cette société publique.