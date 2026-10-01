Congo-Kinshasa: La SNEL lance le recouvrement forcé des factures impayées à Kinshasa dès ce 1er octobre

La Société nationale d'électricité (SNEL) annonce le lancement, à partir de ce jeudi 1er octobre 2026, d'une opération de recouvrement forcé et intensif des factures de consommation d'électricité impayées. La mesure a été annoncée dans un communiqué de la direction générale daté du 30 septembre.

La SNEL invite ses clients concernés à régulariser leur situation et précise que les paiements doivent être effectués uniquement à ses guichets, contre délivrance d'un acquit informatisé.

La société demande également aux abonnés de présenter leurs preuves de paiement en cas de contrôle effectué par ses agents sur le terrain.

Des coupures en cas d'impayés

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La SNEL prévient que la persistance des factures impayées entraînera la coupure de la fourniture d'électricité.

« La persistance des factures impayées déclenchera immédiatement la procédure de coupure de la fourniture de l'électricité », indique la direction générale.

Pour les abonnés concernés par une coupure, le rétablissement de la fourniture sera conditionné au paiement de l'intégralité des arriérés ainsi qu'au règlement des frais de rétablissement, précise la SNEL.

Cette opération intervient alors que des abonnés de Kinshasa dénoncent depuis plusieurs jours, notamment sur les réseaux sociaux, les interruptions répétées de la fourniture d'électricité dans plusieurs quartiers de la capitale.