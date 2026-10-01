Cote d'Ivoire: Cacao - Le Conseil du Café-Cacao lance l'identification des petits transformateurs

Le Conseil du Café-Cacao ouvre la procédure d'identification des petits transformateurs de cacao au titre de la campagne 2026-2027.

Dans un communiqué, diffusé sur sa page facebook ce jeudi 1er octobre 2026, portant identification des torréfacteurs, le Conseil du Café-Cacao a indiqué que les opérateurs économiques désireux d'exercer cette activité sont invités à déposer leur dossier de demande d'autorisation auprès de l'institution, à Abidjan-Plateau.

Cette opération, qui concerne la campagne cacaoyère 2026-2027, vise les opérateurs économiques souhaitant exercer la profession de petit transformateur de cacao. Les dossiers sont reçus au siège du Conseil du Café-Cacao, situé à l'immeuble Caistab, à Abidjan-Plateau.

Une dizaine de pièces à fournir

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Selon le communiqué du Conseil du Café-Cacao, les candidats doivent constituer un dossier comprenant plusieurs pièces. Il s'agit notamment d'une demande d'autorisation adressée au directeur général du Conseil du Café-Cacao et d'une lettre d'engagement dûment signée.

Le dossier doit également comporter une fiche technique de l'installation, ainsi qu'une copie des statuts enregistrés, conformément à l'acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales pour les sociétés commerciales, et au droit des sociétés coopératives pour les sociétés coopératives.

Sont également exigées une copie de l'acte de désignation en qualité de gérant, lorsque le demandeur n'est pas gérant statutaire, une copie conforme du registre de commerce, une pièce d'identité du principal dirigeant et une copie de la déclaration fiscale d'existence.

Enfin, les candidats doivent fournir la liste du personnel permanent travaillant au sein de l'unité, selon le modèle prévu à cet effet.

Dépôt jusqu'au 18 octobre

Les dossiers doivent être déposés au 16e étage, porte 1, ou au 17e étage, portes 10 ou 15, de l'immeuble Caistab, à Abidjan-Plateau. Les dépôts sont reçus du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 16h, du 18 septembre au 18 octobre 2026, délai de rigueur.

Le Conseil du Café-Cacao précise que seuls les dossiers reliés et complets seront réceptionnés. Aucun frais n'est exigé lors du dépôt du dossier.

Pour obtenir des informations complémentaires, les opérateurs peuvent contacter le Service chargé de l'Activité industrielle aux numéros indiqués dans le communiqué : 27 20 25 29 59, 27 20 20 27 02 et 27 20 20 29 98.

Le Conseil du Café-Cacao invite ainsi les opérateurs concernés à prendre les dispositions nécessaires afin de respecter les conditions et le délai fixés pour cette campagne.