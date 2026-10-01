Cote d'Ivoire: Opportunités de financement de projets - La Chambre de commerce instruit des acteurs du secteur privé

La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI), en partenariat avec la Boad, a organisé le jeudi 1er octobre 2026, à Abidjan-Plateau, un petit déjeuner-débat sur le thème : « Opportunités de financement et d'accompagnement de la Boad au profit du secteur privé en République de Côte d'Ivoire ».

Le président de la Cci-CI, Faman Touré, a indiqué que cette rencontre ne vise pas uniquement à faciliter l'accès des entreprises aux ressources financières, elle ambitionne également de leur permettre de mieux comprendre les mécanismes et les modalités d'intervention de la Boad, afin de les accompagner dans la structuration de leurs projets et, ainsi, de renforcer leurs chances d'accéder aux financements proposés par cette institution sous-régionale.

« Cette question est d'autant plus importante que notre pays entend renforcer le contenu local et permettre aux entreprises ivoiriennes de prendre une part croissante aux opportunités générées par les investissements réalisés en Côte d'Ivoire », dit-il, précisant que le contenu local ne pourra véritablement prendre toute sa dimension que si les entreprises disposent d'un tissu entrepreneurial solide et compétitif, capable de s'inscrire durablement aux côtés des investisseurs et de renforcer les entreprises sur les marchés régionaux et internationaux.

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A l'en croire, cette ambition s'inscrit pleinement dans la vision portée par le gouvernement de faire émerger, à partir du tissu entrepreneurial, des entreprises nationales solides, compétitives et capables de devenir de véritables champions nationaux.

« Une telle transformation ne saurait toutefois se réaliser sans un accès adéquat aux financements, mais également sans des entreprises suffisamment structurées, capables de présenter des projets solides et bancables auprès des institutions financières », a indiqué Faman Touré.

Pour le président de la Cci-CI, la Boad dispose d'instruments et de mécanismes d'intervention destinés à accompagner les initiatives privées à fort impact économique et social. « Il nous appartient désormais de faire en sorte que ces opportunités puissent répondre au mieux aux besoins réels des entreprises », a plaidé Faman Touré.

« La Cci-CI entend pour sa part, jouer pleinement son rôle de trait d'union entre les entreprises et les institutions d'appui au développement, afin de favoriser un dialogue régulier et de rapprocher davantage l'offre d'accompagnement des besoins du secteur privé », dit-il.

La Boad a investi plus de 2600 milliards de Fcfa dans l'économie ivoirienne

Le directeur du département du développement du secteur privé de la Boad, Franchy Nago, par ailleurs chef de mission Résidente en Côte d'Ivoire, a indiqué que l'objectif est de bâtir un environnement des affaires plus fort, compétitif et plus prospère. Selon lui, son institution oeuvre au développement équilibré et l'intégration économique des huit Etats membres de l'Uemoa où la Côte d'Ivoire occupe un rôle de premier plan.

« Elle représente à ce jour, le portefeuille le plus important des engagements de la Boad. Depuis la création de la banque, plus de 2600 milliards de Fcfa ont été mobilisés en faveur de l'économie ivoirienne, soit près de 43% directement engagés auprès du secteur privé », a-t-il rappelé, indiquant que sur la période 2021-2025, la Boad a engagé plus de 1100 milliards de Fcfa en faveur de la Côte d'Ivoire.

« En 2024, la banque a engagé près de 329 milliards de Fcfa en faveur de l'économie ivoirienne ; 2025, 350 milliards de Fcfa et au premier semestre de 2026, nous étions déjà à près de 300 milliards de Fcfa de financements approuvés dont une partie en décaissement », a insisté Franchy Nago, soulignant que ce qui compte pour la Boad, c'est la qualité et la durabilité de l'impact.

Dans le cadre du Pnd 2026-2030, la Boad a annoncé un financement des engagements globaux de près de 3 milliards de dollars. « L'objectif pour nous à terme, au bout des cinq années de notre nouveau plan stratégique est de procéder de manière globale au sien de notre union, à un rééquilibrage de la répartition du financement public », fait-il observer.

Pour le conseiller technique Coulibaly Lamine, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Ibrahim Kalil Konaté, l'accès du financement des entreprises et singulièrement des Pme, demeure la condition première de leur croissance, car sans financement il n'y a pas d'investissement et vis versa. « La notion de financement à travers une structure sous-régionale comme la Boad, est une manne à saisir, une opportunité sans laquelle nous serions soumis à tous les fléaux », a-t-il déclaré.

Ainsi, le maillon décisif reste la bancabilité des projets. « La Boad peut démultiplier l'effet des dispositifs nationaux et ouvrir à nos entreprises des ressources longues, qui permettent d'investir dans la durée », a-t-il exhorté, invitant les chefs d'entreprise à saisir cette opportunité.