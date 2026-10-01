Cote d'Ivoire: Compte bancaire bloqué - Apoutchou National implore la clémence pour sauver sa mère

« Je ne sais plus vers qui me tourner pour demander de l'aide ou implorer votre clémence. » C'est par cet appel poignant qu'Apoutchou National a interpellé, ce jeudi 1er octobre 2026, les autorités ivoiriennes et les personnes de bonne volonté, dans une publication qui suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

L'influenceur ivoirien, confronté à des démêlés judiciaires et dont le compte bancaire serait bloqué dans ce contexte, sollicite le déblocage de ses fonds afin de pouvoir prendre en charge les soins de sa mère, gravement malade.

Dans son message, il s'adresse notamment au vice-Premier ministre Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, au député de Man Momo Bamba, qu'il présente comme son oncle, ainsi qu'au procureur, aux hommes politiques ivoiriens et à toutes les personnes de bonne volonté.

« Ma mère est gravement malade. Elle a été opérée de trois tumeurs au cerveau et souffre aujourd'hui de complications. J'ai urgemment besoin d'argent », écrit-il.

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Apoutchou National dit vivre une situation particulièrement difficile, ne pouvant, selon ses propres déclarations, envoyer de l'argent à sa mère pour ses soins.

L'influenceur demande ainsi que les fonds disponibles sur son compte à la banque soient débloqués afin de pouvoir les transmettre à sa mère. « Je vous demande pardon, je vous en supplie », écrit-il, expliquant avoir entrepris plusieurs démarches sans parvenir à trouver une issue.

Se présentant comme le seul fils de sa mère, Apoutchou National affirme être « à bout de forces » et dit souffrir de ne pouvoir être à ses côtés.