Cote d'Ivoire: Stationnement anarchique à la capitale - Quand les trottoirs chassent les piétons

À Abidjan, les trottoirs ne servent plus toujours à marcher. Voitures garées en épi, motos alignées et, parfois, étals de commerce occupent l'espace réservé aux piétons. Dans plusieurs quartiers de la capitale économique, le trottoir est devenu un garage improvisé, au détriment de la sécurité des usagers.

Le constat est visible au Plateau, à Adjamé ou encore à Cocody. Des véhicules stationnent régulièrement sur les trottoirs ou devant les commerces, réduisant considérablement l'espace disponible pour les piétons. Faute de places de stationnement suffisantes ou par simple commodité, certains automobilistes et motocyclistes s'approprient ainsi des portions de l'espace public qui ne leur sont pas destinées.

La conséquence est immédiate. Privés de leur espace de circulation, les piétons sont contraints de descendre sur la chaussée et de se frayer un passage entre les véhicules. Une situation particulièrement préoccupante pour les enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite.

« C'est difficile, surtout aux heures de pointe. Il n'y a plus de trottoir où marcher », témoigne Marc Koffi, rencontré sur l'une des voies concernées.

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Des trottoirs sous pression

Le stationnement anarchique ne pose pas seulement un problème de sécurité. Il contribue aussi à la congestion du trafic, en réduisant l'espace de circulation sur certaines voies déjà fortement sollicitées. Les trottoirs eux-mêmes subissent les conséquences de cette occupation. Conçus pour supporter le passage des piétons et non le poids répété des véhicules, ils se dégradent progressivement sous l'effet du stationnement.

Face à cette situation, des initiatives existent pour mieux organiser le stationnement. Le District autonome d'Abidjan mène notamment des campagnes de délivrance de cartes de stationnement destinées à encadrer la pratique. Dans la commune du Plateau, la mairie a également lancé le projet « Parcmètre », un dispositif de stationnement payant reposant sur une solution numérique.

Mais sur le terrain, le phénomène reste visible dans plusieurs communes de la métropole. L'occupation des trottoirs par les véhicules demeure une pratique courante, avec des effets directs sur la mobilité et la sécurité des piétons.

Pour Kouadio Charle, une application plus rigoureuse des règles pourrait contribuer à faire évoluer les comportements. « Si l'État pouvait remorquer les voitures mal stationnées, certains seraient dissuadés », estime-t-il.

Le civisme en question

Au-delà des dispositifs de stationnement et des mesures de contrôle, la question renvoie aussi au respect de l'espace public. Le trottoir a une fonction précise : permettre aux piétons de se déplacer en sécurité.

Lui redonner cette vocation suppose à la fois des solutions adaptées pour le stationnement, un contrôle effectif et un changement de comportement des usagers. Car lorsque les voitures occupent les trottoirs, ce sont les piétons qui se retrouvent sur la route.