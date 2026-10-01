Cote d'Ivoire: Sécurité et santé au travail - Investir dans l'humain pour gagner en performance

La sécurité et la santé au travail (SST) ne doivent plus être perçues comme une simple exigence réglementaire. Elles constituent un investissement dans le capital humain et un facteur de performance durable pour les entreprises.

C'est le message défendu par l'honorable Mamadou Tounkara, député d'Agnibilékrou et représentant le président de l'Assemblée nationale, à l'occasion de la 5e Journée nationale de la Sécurité et Santé au Travail (JNSST 2026).

Organisée mercredi 30 septembre à l'Auditorium de l'Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB), à Cocody, cette rencontre est une initiative de l'Association ivoirienne des intervenants chargés de Sécurité et Santé au Travail (AICST), en partenariat avec le Département de Psychologie de l'UFHB.

Placée sous le thème « Bilan, défis et enjeux de la prévention des risques professionnels en Afrique », cette 5e édition s'inscrit dans le prolongement de la 24e Journée mondiale de la Sécurité et Santé au Travail et des 30e Journées africaines de la Prévention des Risques Professionnels.

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Replacer l'humain au coeur de l'entreprise

Dans son intervention, Mamadou Tounkara a appelé à accorder une place centrale à l'humain dans les politiques de développement et dans la gestion des entreprises. Pour lui, la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ne représente pas une charge, mais un investissement dont les retombées concernent aussi bien la productivité que la qualité de vie au travail.

La prévention des risques professionnels participe également, selon cette approche, à l'amélioration des conditions de travail et à une meilleure valorisation du revenu du travailleur.

Les échanges ont, par ailleurs, permis d'examiner les difficultés qui continuent de se poser en Afrique dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Les participants ont notamment évoqué les défis liés aux cadres législatifs et institutionnels, au renforcement des capacités des professionnels ainsi qu'à la prise en compte des risques psychosociaux.

Les risques psychosociaux au centre des préoccupations

À travers quatre axes de réflexion, les travaux ont porté sur les pratiques de prévention, le cadre juridique de la SST, la gestion des risques psychosociaux et la rentabilité des investissements consacrés à la santé et à la sécurité au travail.

Ces différentes problématiques ont permis de rappeler que la prévention ne peut se limiter à l'intervention après la survenue d'un accident ou d'un problème de santé. Elle doit également s'inscrire dans les politiques de ressources humaines et dans l'organisation quotidienne du travail.

Au terme des échanges, un constat s'est dégagé : la protection des travailleurs constitue un enjeu à la fois humain, social et économique. Un travailleur protégé, formé et épanoui dispose de meilleures conditions pour exercer son activité et contribuer durablement à la performance de son entreprise.