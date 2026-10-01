Tunisie: « Cinéma Jet » - Le cinéma en tournée à la rencontre des publics

Après Zaghouan, le projet itinérant poursuit sa route à Tabarka et dans plusieurs localités du Nord-Ouest, du 30 septembre au 11 octobre 2026

La Presse --Le cinéma continue de sortir de ses espaces traditionnels pour aller à la rencontre des publics. Après une première étape à Zaghouan, le projet culturel itinérant «Cinéma Jet» s'installe à Tabarka et dans plusieurs localités du gouvernorat de Jendouba, du 30 septembre au 11 octobre 2026.

Porté par le Bureau de l'Union européenne en Tunisie et les Etats membres de l'Union européenne, le projet est organisé en partenariat avec «Cinéma Tdour», une initiative qui s'inscrit elle aussi dans une démarche de circulation du cinéma et de rapprochement des oeuvres avec les publics dans les différentes régions du pays.

Le partenariat entre les deux projets permet ainsi de croiser des expériences et des approches autour d'un même enjeu : réduire la distance entre les publics et l'offre culturelle, en sortant le cinéma du seul cadre des salles et en investissant d'autres espaces de la vie quotidienne.

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Avec «Cinéma Jet», cette démarche prend une forme itinérante et pluridisciplinaire. Des espaces publics de plusieurs délégations de Jendouba seront transformés temporairement en lieux de projection, de rencontre et de pratique artistique. Les habitants de Fernana, Béni M'tir, Aïn Soltane et d'autres localités pourront ainsi accéder gratuitement à des projections et à différentes activités culturelles.

Le programme ne se limite pas aux films. Il comprend également des ateliers autour du cinéma, de la danse contemporaine et du théâtre, ainsi que des expériences faisant appel à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle. Des activités sont spécifiquement destinées aux enfants et aux adolescents, avec l'ambition de faire de la rencontre avec le cinéma une expérience active et collective. L

'accessibilité constitue également un volet du projet. Des activités de sensibilisation seront organisées avec l'association «Ichara», qui oeuvre dans le domaine du soutien aux personnes en situation de handicap auditif.

Des lieux du quotidien transformés en espaces culturels

L'une des particularités de «Cinéma Jet» réside dans son rapport aux lieux. Plutôt que de demander au public de se déplacer vers les infrastructures culturelles existantes, le projet choisit d'aller vers lui et d'occuper temporairement des espaces familiers.

Cette logique sera notamment visible le 2 octobre 2026, lorsque l'école primaire 2-Mars-1934 d'El Mokhher, relevant de la délégation de Ghardimaou, deviendra temporairement un espace culturel accueillant des activités artistiques destinées aux élèves.

Une transformation symbolique, mais aussi concrète : l'école, comme d'autres espaces publics, peut devenir un lieu de découverte artistique, de partage et de rencontre avec les oeuvres.

Le lancement des activités sera par ailleurs marqué par un spectacle musical folklorique assuré par la troupe polonaise «La Compagnia», donnant à cette étape une dimension internationale et interculturelle.

Une démarche qui prolonge l'expérience de «Cinéma Tdour»

Le rôle de «Cinéma Tdour» dans cette édition doit être compris dans cette logique de complémentarité. Le projet partenaire partage avec «Cinéma Jet» une volonté de faire circuler le cinéma et de rapprocher les oeuvres des populations, notamment dans les territoires éloignés des circuits culturels habituels.

Il ne s'agit donc pas de confondre les deux initiatives, mais de souligner leur convergence autour d'une même problématique de décentralisation culturelle : comment faire en sorte que l'accès au cinéma ne dépende pas uniquement de la présence d'une salle ou d'une infrastructure culturelle dans une ville ?

«Cinéma Jet » apporte ici son format itinérant et pluridisciplinaire, tandis que le partenariat avec «Cinéma Tdour» inscrit cette expérience dans une dynamique plus large de circulation du cinéma et de proximité avec les territoires.

La première étape de cette deuxième édition, organisée à Zaghouan du 3 au 13 septembre, avait réuni 2.543 participants. Pour les organisateurs, cette fréquentation témoigne de l'intérêt du public pour des initiatives culturelles qui privilégient la proximité, la gratuité et l'investissement d'espaces accessibles à tous. Après une première présence à Tabarka du 12 au 21 septembre 2025, «Cinéma Jet» revient donc dans la région avec une programmation qui entend poursuivre cette expérience de cinéma en mouvement.

Au-delà des projections, l'enjeu est celui d'une autre manière de faire circuler la culture : aller vers les publics, investir leurs territoires et transformer, le temps d'une programmation, les lieux ordinaires en espaces de cinéma et de création.