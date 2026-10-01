Tunisie: «Industrie 4.0» - Lancement d'un nouveau programme d'accompagnement des entreprises

Un nouveau programme d'accompagnement des entreprises vers «l'industrie 4.0» a été lancé hier à Tunis en présence, notamment, des autorités de tutelle tunisiennes, des représentants de l'Union européenne et de la coopération allemande GIZ, ainsi que des structures d'appui concernées.

Le programme vise à soutenir la transition numérique et technologique des entreprises tunisiennes afin qu'elles puissent monter en gamme et gagner en compétitivité, conformément aux orientations et à la stratégie gouvernementales à l'horizon 2035, mais aussi en harmonie avec l'évolution des marchés et des chaînes de valeur.

L'initiative «Vers une industrie 4.0 en Tunisie» en soi avait été lancée depuis 2018 et a déjà donné des résultats concrets, selon Slah Zouari, ministre de l'Equipement chargé également de la gestion du ministère de l'Industrie, s'exprimant à l'ouverture des travaux de la journée de lancement du nouveau programme.

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«Cinq centres de compétences sont opérationnels à Sousse, Sfax, Bizerte, Sidi Thabet et Monastir, près de 400 entreprises ont été accompagnées, plus de 2.900 professionnels formés, 50 startups créées et trois masters professionnels en industrie 4.0 ont été lancés...», a rappelé le ministre, précisant qu'il s'agit maintenant de «franchir une nouvelle étape : obtenir des résultats mesurables dans l'entreprise».

Pour ce faire, l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation, a conçu l'outil «Tima» (Tunisian Intelligent Manufacturing Assessment), un mécanisme développé par des compétences entièrement tunisiennes afin d'évaluer d'abord la maturité numérique des entreprises, identifier leurs forces et leurs pistes de progression prioritaires, afin de mieux orienter leur accompagnement et optimiser au maximum les moyens mis à leur disposition.

«Car avant d'investir, une entreprise doit savoir où elle en est et où l'investissement sera réellement utile», a indiqué le ministre.

Le programme est ouvert à toutes les entreprises industrielles tunisiennes sans distinction sectorielle. Les candidatures peuvent être déposées directement en ligne via une plateforme dédiée et un rapport préliminaire d'évaluation est généré en fonctions des données entrées par l'industriel.

Suite à quoi, des actions prioritaires sont proposées en attendant la validation de l'entreprise et des structures en charge de son accompagnement.

S'agissant de la mise en oeuvre, elle-même, de la transition, la conjugaison des efforts entre tous les intervenants est nécessaire, selon Zouari, dont les entreprises, les centres techniques, les universités, les organismes de formation, les startups et les partenaires.

La coopération allemande représentée par la GIZ et l'Union européenne, représentée par l'ambassadeur Giuseppe Perrone, ont exprimé leur volonté de soutenir cette transition.

«Vous pouvez toujours compter sur le soutien de l'UE», a déclaré Perrone, rappelant les tout premiers pas de la «mise à niveau» de l'industrie tunisienne qui remonte aux années 90, juste au lendemain de l'entrée en vigueur de l'accord d'association Tunisie-UE.

Aucun chiffre n'a été donné sur le budget alloué, ni sur le nombre d'entreprises visées par le nouveau programme...