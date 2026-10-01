Algérie: Signature de la Déclaration ministérielle d'Alger

Alger — Les ministres de l'Energie de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Italie, de l'Autriche et de l'Allemagne ont signé, jeudi, la Déclaration ministérielle d'Alger relative au projet SoutH2 Corridor, qui prévoit la création d'un Secrétariat dédié au soutien technique, avec l'accompagnement de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), et met en avant l'importance stratégique de ce projet en tant que levier d'intégration régionale et euro-méditerranéenne dans le domaine des énergies vertes.

La Déclaration a été signée au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal par le ministre de l'Energie et des Energies renouvelables, Mourad Adjal, le ministre fédéral autrichien de l'Economie, de l'Energie et du Tourisme, Wolfgang Hattmannsdorfer, le ministre italien de l'Environnement et de la Sécurité énergétique, Gilberto Pichetto, le secrétaire d'Etat au ministère fédéral allemand de l'Economie et de l'Energie, Frank Wetzel et le ministre tunisien de l'Equipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie, Slah Zouari.

Ce document souligne l'importance stratégique de l'initiative SoutH2 Corridor en tant que levier d'intégration régionale et de coopération dans le domaine énergétique et réaffirme l'engagement commun à renforcer la coopération régionale et euro-méditerranéenne en matière d'hydrogène vert.

Le projet SoutH2 Corridor prévoit le transport de 4 millions de tonnes d'hydrogène vert par an de l'Algérie vers les trois pays européens (sur 3.000 km), un volume représentant 10% de la demande européenne attendue pour ce combustible propre à l'horizon 2040.

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La Déclaration met également en exergue l'importance du soutien politique pour poursuivre le développement et mener à bien le projet SoutH2 Corridor en instaurant un dialogue régulier et structuré entre les pays partenaires.

Dans ce cadre, les signataires se sont dits pleinement engagés à oeuvrer de concert afin de développer un partenariat fructueux entre les deux rives de la Méditerranée dans le domaine énergétique, tout en participant au développement et au renforcement des relations économiques.

La 2e réunion ministérielle s'était ouverte, plus tôt dans la journée, en présence du ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, du ministre de l'Industrie, Farid Kourtel, des ambassadeurs des Etats concernés par le projet SoutH2 Corridor, ainsi que des représentants des entreprises engagées dans ce projet.

A noter que les travaux relatifs à ce projet ont débuté en octobre 2024, avec la signature par Sonatrach et Sonelgaz d'un mémorandum d'entente avec les sociétés allemande VNG, italiennes Snam et Sea Corridor et autrichienne Verbund Green Hydrogen, pour la réalisation des études nécessaires à l'évaluation de la faisabilité et de la rentabilité d'un projet intégré de production d'hydrogène vert en Algérie et d'exportation vers l'Europe.

Cette dynamique s'est renforcée lors de la visite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en Allemagne, en juillet dernier, avec la signature par Sonatrach de deux protocoles d'accord avec les sociétés Robert Bosch et Siemens Energy, en vue de renforcer la coopération dans le domaine de la transition énergétique, notamment la fabrication d'électrolyseurs et la production d'hydrogène, la maintenance et la réparation des équipements, et la formation.

Pour rappel, la première réunion des ministres de l'Energie concernés par le projet SoutH2 Corridor, tenue à Rome en janvier 2025, avait été couronnée par la signature d'une Déclaration commune d'intentions politiques sur ce projet stratégique, avec l'engagement des parties signataires à renforcer la coopération en vue de développer ce projet énergétique en intensifiant la collaboration au sein d'un groupe de travail commun.