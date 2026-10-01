Togo: Les grandes orientations de 2027 portées à l'écoute des citoyens

La commune du Golfe 1 a engagé, jeudi 1er octobre 2026, son débat citoyen et d'orientation budgétaire en prélude à l'élaboration du budget primitif 2027. Réunis au Centre communautaire de Bè autour du ministre-maire Joseph Koamy Gbloekpo Gomado, élus locaux, chefs traditionnels, représentants des CDQ, personnel communal et forces de l'ordre ont dressé le bilan de l'exercice 2026 et recueilli les attentes des populations pour la prochaine année.

La préparation du budget communal 2027 se veut participative dans la commune du Golfe 1. C'est dans cette dynamique que les différents acteurs du territoire se sont retrouvés jeudi au Centre communautaire de Bè pour une séance de débat citoyen et d'orientation budgétaire.

Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la session budgétaire de la commune, vise à favoriser la participation des populations à la définition des priorités de développement local. Elle permet également de faire le point sur l'exécution du budget en cours avant d'envisager les orientations pour 2027.

Un bilan de l'exercice 2026

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À l'ouverture des travaux, le ministre-maire Joseph Koamy Gbloekpo Gomado a salué la mobilisation des différents acteurs de la commune. Pour l'autorité municipale, cette participation traduit l'intérêt des populations et des forces vives pour le développement du Golfe 1.

Les échanges ont permis de présenter la situation d'exécution du budget 2026, les réalisations effectuées ainsi que les difficultés rencontrées au cours de l'exercice.

Au 30 septembre 2026, les recettes mobilisées sont annoncées à environ 1,5 milliard de francs CFA, soit un taux de réalisation de 40 %, en attendant la mobilisation d'autres recettes encore attendues.

Ces ressources ont notamment permis d'assurer le fonctionnement des services municipaux, le paiement régulier des salaires du personnel, l'achat de carburant, les frais de transport, le règlement des loyers des bâtiments communaux ainsi que l'entretien des véhicules et autres équipements.

Sur le volet des investissements, plusieurs actions ont également été menées pour renforcer les équipements et infrastructures de la commune. Le secteur de l'éducation a notamment bénéficié de certaines interventions, avec la construction de blocs sanitaires dans des écoles primaires publiques.

Les populations au coeur des orientations de 2027

Au-delà de la présentation des chiffres et des réalisations, le débat a surtout constitué un cadre d'expression pour les populations.

Les représentants des comités de développement de quartier (CDQ) et les autres participants ont exposé leurs préoccupations et formulé des propositions susceptibles d'être intégrées aux priorités budgétaires de la commune pour 2027.

Pour le ministre-maire Joseph Koamy Gbloekpo Gomado, la gestion du développement local ne peut être l'apanage du seul conseil municipal.

« Le développement de notre commune n'est pas seulement l'affaire du conseil municipal, c'est une responsabilité partagée entre ce conseil et vous », a-t-il déclaré.

Les différentes propositions issues des échanges seront soumises au conseil municipal pour examen. Leur prise en compte dans le budget primitif 2027 restera cependant tributaire des ressources disponibles et des capacités financières de la commune.

« Compte tenu de la rareté des ressources, nous allons voir ce qu'on peut retenir pour 2027 », a précisé le ministre-maire.

L'insalubrité, une préoccupation majeure

La question de l'insalubrité a également occupé une place importante dans les discussions. L'amélioration du cadre de vie demeure en effet un enjeu pour la commune, qui appelle à une implication accrue des citoyens.

Joseph Koamy Gbloekpo Gomado a invité chaque habitant à prendre sa part de responsabilité dans l'amélioration de l'environnement et du cadre de vie.

« Chacun doit faire sa part pour qu'on puisse vraiment assurer un développement intégral, inclusif de notre territoire », a-t-il souligné.

À travers ce débat citoyen, la commune du Golfe 1 entend ainsi renforcer la participation des populations à la gestion des affaires locales et faire du budget communal un instrument davantage en phase avec les besoins exprimés sur le terrain.

Les travaux se poursuivront ce vendredi 2 octobre 2026 avec la suite des séances de débat citoyen et d'orientation budgétaire consacrées à la préparation du budget primitif 2027.