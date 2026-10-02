Afrique de l'Ouest: Le Sénégal, champion de la microfinance au sein de l'UEMOA en 2025

Dakar — Les fonds investis dans la microfinance au Sénégal en 2025 s'élèvent à 849,9 milliards de francs CFA et l'épargne mobilisée par les 4,7 millions de clients à 634,7 milliards, ce qui fait de ce secteur un pilier de l'économie sénégalaise et du pays le premier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), a déclaré le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, jeudi, à Dakar.

Il s'agit de "performances exceptionnelles [qui] hissent le Sénégal au premier rang de la microfinance dans la zone UEMOA", a souligné M. Dione lors de l'ouverture de la 30e session du Comité national de coordination des activités de microfinance du Sénégal.

Selon lui, le Sénégal détient 15,5 % des comptes de microfinance qui existaient en 2025 dans l'UEMOA.

Ces performances ne doivent pas masquer les vulnérabilités du secteur de la microfinance au Sénégal, dont "le taux de créances en souffrance est de 6,0 %, le double de la norme prudentielle de 3 % fixée par la BCEAO", a souligné Alioune Dione.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'État invite les institutions de microfinance à faire des "efforts" pour se conformer à la loi votée en 2025 par le Sénégal pour rendre sa microfinance "plus transparente et plus sécurisée", a ajouté M. Dione.

Il rappelle l'existence au Sénégal du Pacte pour l'inclusion financière universelle, qui a permis de mobiliser près de 12 milliards de francs CFA en quelques mois.

Le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione

Selon Amar Seck, un représentant du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, l'encours des crédits de la microfinance au Sénégal s'élevait à 887,4 milliards de francs CFA à la fin du deuxième trimestre de 2026, soit une augmentation annuelle de 9,8 %.

Le montant de l'épargne générée par le secteur s'élevait à la même période à 641,8 milliards, selon M. Seck.

Il estime, comme Alioune Dione, que le secteur est confronté à des difficultés, malgré ces bonnes performances.

La qualité du portefeuille de crédits demeure "particulièrement préoccupante", le taux de créances en souffrance étant de 7,7 %, soit plus que le double de la norme réglementaire de l'UEMOA, a signalé Amar Seck.

Le directeur général du Crédit mutuel du Sénégal, Amadou Jean Jacques Diop, estime que le financement durable n'est plus une simple option pour les institutions de microfinance, mais l'une des conditions de leur "résilience".

Le directeur général du Crédit mutuel du Sénégal, Amadou Jean Jacques Diop

Alioune Dione juge nécessaire d'assurer une "coordination institutionnelle" entre l'État et les partenaires techniques et financiers (PTF) intervenant dans la microfinance au Sénégal.

"À l'heure où les ressources financières se raréfient, la coordination institutionnelle devient un impératif d'efficacité absolue", a-t-il dit, ajoutant : "Cette approche permet de s'assurer que chaque franc investi produira un impact réel au bénéfice des populations."

D'après M. Dione, la concertation préalable des PTF avec les services du ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire n'est pas "une contrainte administrative".

Au contraire, elle permet d'éviter les doublons et de corriger les déséquilibres, a-t-il dit.