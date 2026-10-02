Ethiopie: Le pays déclare un membre du personnel diplomatique égyptien « persona non grata »

2 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — L'Éthiopie a déclaré persona non grata un membre du corps diplomatique égyptien et lui a ordonné de quitter le pays dans les 48 heures.

Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a officiellement notifié à l'ambassade d'Égypte à Addis-Abeba qu'Ahmed Moharam Ahmed Soliman, membre du corps diplomatique égyptien, avait été déclaré persona non grata, a indiqué le ministère dans un communiqué.

« Conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, le ministère notifie par la présente à l'ambassade qu'Ahmed Moharam Ahmed Soliman a été déclaré persona non grata. Le ministère attend de ce membre du personnel diplomatique de l'ambassade qu'il quitte l'Éthiopie dans les quarante-huit (48) heures à compter de la date de la présente notification. »

Le ministère a précisé que cette décision avait été prise conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, le cadre international régissant les relations diplomatiques entre les États.

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Selon la notification, le diplomate égyptien devra quitter l'Éthiopie dans les 48 heures suivant la date de la notification.

Le communiqué ajoute : « Le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de la République arabe d'Égypte à Addis-Abeba l'assurance de sa très haute considération. »

Lire l'article original sur ENA.

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