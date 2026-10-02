Congo-Kinshasa: Une proposition de loi pour encadrer l'avortement déposée à l'Assemblée nationale

En République démocratique du Congo, le député national de la majorité Pacquis Nganini Atabakutuba a déposé une proposition de loi pour mieux encadrer l'interruption médicale de grossesse. Selon son auteur, il ne s'agit pas de légaliser l'avortement, mais d'harmoniser la loi congolaise avec le protocole de Maputo, signé par la RDC. Le texte doit encore franchir l'étape du bureau d'études de l'Assemblée nationale avant d'arriver devant les élus.

Pour l'auteur du texte, avocat de profession, il ne s'agit pas de légaliser l'avortement, mais d'harmoniser la loi congolaise avec le protocole de Maputo, signé par la RDC. Son article 14 impose aux États signataires de protéger les droits reproductifs des femmes, en autorisant l'avortement médicalisé dans des cas précis : agression sexuelle, viol, inceste, ainsi que certaines situations dans lesquelles la poursuite de la grossesse met gravement en danger la santé ou la vie de la mère ou du foetus.

Actuellement, le Code pénal congolais condamne le recours à l'avortement, avec des sanctions importantes, de cinq à dix ans de prison. Pour Pacquis Nganini Atabakutuba, il faut donc harmoniser les textes pour mieux préserver la santé des femmes.

« Demander à cette femme de garder cet enfant est inadmissible »

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Le député met en avant le cas des victimes de violences sexuelles. « Nos mamans, nos femmes, nos jeunes filles sont violées en cascade chaque minute, affirme-t-il. Une femme violée tombe enceinte, vous demandez à cette femme-là de garder cette grossesse ? Une femme qui a subi de l'inceste tombe enceinte ? Demander à cette femme de garder cet enfant est inadmissible. »

Selon lui, la loi doit s'adapter : « Nous devons nous adapter à l'évolution. » Il dit vouloir que ces femmes puissent « se présenter librement devant leur médecin et avorter sans forme de procès ». Et de poursuivre : « On ne peut pas cautionner l'inceste, le viol, les violences sexuelles et autres. C'est ça, ma motivation. »

Pacquis Nganini Atabakutuba évoque aussi la question des avortements clandestins. Pour lui, « mieux vaut encadrer, mieux protéger et harmoniser ces domaines d'avortement pour éviter les pires ».