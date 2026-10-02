Sénégal: Lancement du podcast 'Mémoires des tirailleurs' pour préserver l'histoire des anciens combattants

Dakar — L'écrivain sénégalais Massamba Gueye a lancé jeudi à Dakar un podcast dénommé "Mémoires des tirailleurs", un projet consacré à ces anciens combattants, en vue de contribuer à la lutte contre les contre-vérités et de préserver leurs récits à travers la transmission et la mémoire collective.

"Nous avions envie de travailler sur la mémoire des tirailleurs, car nous entendions beaucoup de contre-vérités. Nous ne voulions pas que les récits de ces tirailleurs-là meurent avec eux, parce qu'ils méritent d'être immortalisés sur des stèles, dans des musées, dans la mémoire collective et lors des commémorations", a-t-il déclaré.

M. Gueye s'exprimait, ce jeudi, lors de la cérémonie marquant le lancement de ce podcast, en présence d'anciens tirailleurs, de membres de leurs familles, d'autorités militaires et de représentants diplomatiques.

Ce podcast, composé de dix épisodes d'une durée de 21 minutes chacun, propose des témoignages vivants d'anciens combattants issus de différents villages, avec dix numéros enregistrés en wolof et onze en français.

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Dr Massamba Gueye, rappelle que son rôle de spécialiste du patrimoine serait de laisser des archives, qui selon lui, viennent des sources orales collectées aux normes de la convention 2003 de l'UNESCO, avec un "engagement et une participation éclairée et volontaire".

Il a expliqué que son rôle de spécialiste du patrimoine est de laisser des archives qui, selon lui, viennent des sources orales collectées aux normes de la convention 2003 de l'UNESCO, avec un engagement et une participation éclairée et volontaire.

Dr Gueye ajoute avoir voulu, dans cette démarche, faire venir les familles pour qu'elles enregistrent ces différents récits avec leur téléphone, afin de "préserver ces récits et de leur permettre de continuer à vivre" au sein de ces foyers.

L'ancien tirailleur et militaire dans l'armée sénégalaise, Yoro Diao, a souligné que ses pensées vont surtout à ses frères d'armes disparus, à ceux qui sont tombés loin de leur terre natale, à ceux dont les tombes sont parfois inconnues, à ceux qui sont revenus avec des blessures dans leur chair et dans leur âme.

Il dit porter avec lui la mémoire de tous ceux ayant "participé et partagé" non seulement "l'uniforme, les combats, les souffrances", mais aussi "cette fraternité d'armes qui ne disparaît jamais".

Selon lui, "ce podcast permettra à nos enfants et à nos petits-enfants de connaître cette histoire, de comprendre les sacrifices consentis et de porter à leur tour cette mémoire avec dignité".

De son côté l'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, a insisté sur l'importance de cette "histoire partagée et écrite dans la douleur", appartenant aux peuples français et sénégalais.

"La parole doit maintenant circuler. Les dix épisodes seront disponibles gratuitement sur les plateformes d'écoute", a-t-elle indiqué, avant de préciser qu'il s'agit avant tout "de lire et de s'approprier cette restitution publique, et non de tourner la page".