Congo-Kinshasa: Un écogarde tué et une sous-station de la Réserve de faune à okapis incendiée lors d'une attaque des ADF à Nduye

Un écogarde a été tué et les installations de la sous-station Nord-Est de la Réserve de faune à okapis (RFO), située à Nduye dans le territoire de Mambasa (Ituri), ont été incendiées lors d'une attaque attribuée aux rebelles des ADF-MTN dans la nuit de mercredi à jeudi 1er octobre 2026.

Selon un communiqué de l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), l'attaque est survenue alors que des écogardes étaient engagés dans leur mission de protection de la biodiversité au sein de cette aire protégée classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

L'ICCN indique qu'un écogarde a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'il assurait la protection de la faune et de la flore de la Réserve de faune à okapis.

L'établissement public a condamné cette nouvelle attaque contre les agents de conservation et les infrastructures de la réserve.

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Le directeur général de l'ICCN, Yves Milan Ngangayi, a salué la bravoure et le sacrifice de l'agent tombé en service. Il a rendu hommage à cet écogarde qui a donné sa vie pour défendre l'intégrité de ce patrimoine naturel d'importance mondiale face aux groupes armés opérant dans la région.

Malgré cet acte meurtrier, le responsable de l'ICCN estime que cette attaque ne devrait pas décourager les autres écogardes de poursuivre leur mission de protection de la biodiversité et de préservation des ressources naturelles de la réserve.

La Réserve de faune à okapis, située au territoire de Mambasa, reste régulièrement confrontée à l'insécurité liée à la présence de groupes armés. Le directeur général de l'ICCN a rappelé que cette aire protégée a déjà été la cible d'attaques particulièrement violentes par le passé.

L'une des plus meurtrières remonte au 24 juin 2012, lorsque des miliciens Maï-Maï Simba dirigés par Paul Sadala, alias Morgan, avaient attaqué le quartier général de la réserve. Lors de cette offensive, quatorze okapis avaient été abattus et plusieurs installations saccagées, perturbant durablement les activités de conservation dans cette zone protégée.

Cette nouvelle attaque à Nduye met une fois de plus en lumière les défis sécuritaires auxquels sont confrontés les écogardes de la Réserve de faune à okapis, engagés quotidiennement dans la protection de l'un des plus importants sanctuaires de biodiversité de la République démocratique du Congo.