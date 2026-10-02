Congo-Kinshasa: L'ONG CFDD-RDC alerte sur des violations des droits humains liées à l'exploitation minière à Rubaya

L'ONG Conscience féminine pour les droits et le développement (CFDD-RDC) alerte sur de graves violations des droits humains qu'elle dit avoir documentées autour des activités minières à Rubaya, dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu.

Dans un rapport publié le 30 septembre, l'organisation fait état de plusieurs dizaines de décès parmi des creuseurs artisanaux entre mai et septembre 2026. Elle rapporte également des cas de disparitions forcées, d'enlèvements et de violences sexuelles dans cette zone actuellement sous contrôle de l'AFC/M23.

Des creuseurs morts ou portés disparus

Selon le monitoring de la CFDD-RDC, au moins douze jeunes creuseurs artisanaux originaires du groupement Mupfuni Shanga sont morts à la suite de travaux effectués dans des conditions de sécurité précaires.

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Dix-huit autres creuseurs issus du même groupement sont portés disparus, indique l'organisation. Citant des membres de leurs familles, elle affirme que certains de ces jeunes pourraient également avoir trouvé la mort et être enterrés dans des fosses communes à l'intérieur de la zone d'exploitation.

La CFDD-RDC appelle ainsi à l'ouverture d'enquêtes indépendantes pour vérifier notamment l'existence éventuelle de fosses communes dans le périmètre 47-31 à Rubaya.

150 personnes enlevées, selon l'ONG

Entre mai et septembre, l'organisation dit avoir également documenté environ 150 cas de personnes enlevées ou emmenées de force vers des destinations inconnues de leurs familles.

Selon la CFDD-RDC, la crainte de représailles dissuaderait certaines familles de poursuivre les recherches de leurs proches dans cette zone.

L'ONG affirme par ailleurs avoir recensé 254 enfants impliqués dans les activités minières, ainsi que 112 cas de viols et autres violences basées sur le genre visant des femmes et des filles.

Des enquêtes réclamées

Face à cette situation, la CFDD-RDC demande un renforcement des mesures de protection des civils à Rubaya. Elle appelle également à des enquêtes indépendantes afin d'établir les faits, déterminer les responsabilités et, le cas échéant, permettre des poursuites contre les auteurs présumés.

L'organisation affirme enfin que le coltan et la cassitérite exploités dans cette zone sont utilisés à des fins de guerre.