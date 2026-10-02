Afrique: Amical/RDC-Ouganda - Sébastien Desabre lance un gros défi aux nouveaux Léopards

Le premier match amical entre RDC et l'Ouganda se déroule ce vendredi 2 octobre 2026 à Johannesburg (RSA), soit à 12h00', heures de Kinshasa. Il s'agit d'une occasion importante pour les Léopards nouvellement appelés en sélection nationale de prouver leur capacité « de pouvoir rentrer dans la concurrence avec tout le monde », a averti Sébastien Desabre à la veille de cette rencontre.

« Ce sont des joueurs qu'on est allé voir (dans leurs clubs respectifs), ce sont des joueurs qu'on a appelés en sélection. Donc, on pense qu'ils peuvent nous apporter un plus. Après, c'est à eux de le montrer (...) Il y a beaucoup de concurrence, maintenant, sur cette sélection », a déclaré le sectionneur-manger des Léopards.

Trois enjeux majeurs

Bien qu'amicale, la double confrontation entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, les 2 et 5 octobre 2026 à Johannesburg, représente des enjeux majeurs pour les Léopards. Ils s'articulent principalement autour de la revue d'effectif et de la préparation à long terme.

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1. Intégrer la nouvelle génération de binationaux

Le staff technique a procédé à un renouvellement massif en appelant douze nouveaux binationaux. Il s'agit de leur donner du temps de jeu en situation réelle pour évaluer leur potentiel. Certains vont ainsi devoir expérimenter les réalités de grandes rencontres du football africain.

Parmi les jeunes talents à suivre figurent Willy Kambwala (Côme), Jorthy Mokio (Ajax), Ezechiel Banzuzi (Leipzig) ou encore Stevy Mavididi (Watford).

Ces derniers sont obligés de marquer des points auprès du staff pour s'installer durablement dans le groupe, selon Sébastien Desabre :

« On a eu beaucoup de travail cette semaine, justement, pour faire passer des messages aux nouveaux (Léopards). Après, chacun va pouvoir évoluer, que ce soit sur le premier ou sur le second match, et montrer qu'il est capable de pouvoir rentrer dans la concurrence avec tout le monde ».

Les nouveaux Léopards seront donc suivis de près, tant par le staff technique que par le public congolais, soucieux de découvrir leurs talents et la manière dont ils vont mouiller les maillots pour défendre les couleurs nationales.

Pour sa part, Sébastien Desabre a déjà mis la barre très haut :

« Il faut être impactant en match, et être bon, mais surtout avoir l'état d'esprit pour pouvoir venir dans le moule de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire avec beaucoup de discipline, de motivation, et puis de résilience ».

2. Préparer la profondeur du groupe

La RDC a parfaitement lancé sa campagne des éliminatoires de la CAN 2027 en septembre dernier avec deux victoires (2-0 contre la Guinée équatoriale et 2-1 contre le Zimbabwe). Les Léopards occupent ainsi la tête de leur groupe.

Sébastien Desabre a délibérément libéré les cadres habituels (Wan-Bissaka, Masuaku, Tuanzebe, Bongonda, Wissa, Mayele, etc.). D'une part, il s'agit de tester des doublures de qualité en prévision d'une longue campagne internationale.

D'autre part, cette double confrontation offre l'occasion de voir des joueurs en manque de temps de jeu en sélection mener l'équipe. C'est le cas notamment de Jackson Muleka, Afimico Pululu ou Samuel Essende.

3. Tester des plans tactiques

Pour le sélectionneur-manager des Léopards, ces rencontres servent de laboratoire tactique sans la pression des points officiels.

Le staff peut essayer de nouvelles animations offensives et défensives tout en essayant de préserver la confiance globale du groupe face à un adversaire sous-régional coriace.