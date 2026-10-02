Afrique de l'Ouest: Nuit de la Révolution progressiste populaire - Les Burkinabè vivant au Niger communient avec la Patrie

Dans le cadre de la Nuit de la Révolution progressiste populaire, les Burkinabè vivant au Niger se sont retrouvés à l'ambassade du Burkina à Niamey, le mercredi 30 septembre 2026, pour communier avec la Patrie.

Loin des yeux, près du coeur ! Malgré l'éloignement physique de la mère-patrie, les Burkinabè vivant au Niger se sont retrouvés à l'ambassade du Burkina à Niamey pour célébrer, comme leurs compatriotes restés au pays, la Nuit de la Révolution populaire progressiste (RPP), dans la soirée du 30 septembre 2026.

En compagnie des représentants de pays frères et amis du Niger, du Mali et de Cuba, les Burkinabè ont suivi de bout en bout les événements de la Place de la Nation de Ouagadougou à travers une projection sur écran géant du direct de la télévision nationale. Avant le début de la commémoration qui marque les 4 ans de la RPP, les hymnes nationaux du Burkina et de la Confédération des Etats du Sahel AES ont été repris en coeur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour l'ambassadeur du Burkina Faso au Niger, Abdou Diallo, depuis leur accession au pouvoir, le 30 septembre 2022, les plus hautes autorités du pays, conduites par le capitaine Ibrahim Traoré mènent un combat salutaire pour la souveraineté du Burkina Faso. A cela, il a ajouté la création de la Confédération AES qui visent pour les trois pays, à unir leurs efforts en vue de bouter le terrorisme, engager un développement endogène et permettre aux peuples du Sahel de s'affranchir de la domination impérialiste et de disposer de leurs ressources.

« Ce combat révolutionnaire, nous le menons grâce à l'engagement patriotique des filles et des fils de notre Nation, solidairement engagée avec les peuples frères du Mali et du Niger à faire de la Confédération des Etats du Sahel un espace de liberté, de dignité et de souveraineté », a-t-il soutenu. Depuis plus d'une décennie, dans les villes et comme dans les villages, des femmes et des hommes valeureux se battent parfois jusqu'au sacrifice suprême pour que vivre la liberté sur la terre de leurs ancêtres, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur Diallo a donc salué toutes les composantes des forces combattantes dont l'engagement, la bravoure et la détermination constituent le socle de la reconquête et de la sécurisation des terres et rendent ainsi possible l'aspiration du peuple à la souveraineté. Alors que le monde s'affronte dans un cycle d'instabilité, a-t-il insisté, le Burkina Faso avance, vaillamment sur le chemin de son développement et de la restauration de l'intégrité de son territoire.

« Sous le leadership et de la détermination du camarade capitaine Ibrahim Traoré, les aspirations de notre peuple sont, aujourd'hui, portées par une vision claire, celle de faire du Burkina Faso un pays souverain dans toutes les sphères de son existence.

Le temps où l'on prenait le loisir d'attendre le protecteur, d'espérer le soutien du guide est à jamais révolu. Nous agissons maintenant par nous-mêmes et pour nous-mêmes », a soutenu le diplomate. En proclamant la RPP et en se tournant vers un modèle de développement endogène, le chef de l'Etat burkinabè, foi de Abdou Diallo, invite chaque citoyen à avoir un sens élevé du devoir envers sa chère Patrie. En quatre ans, a-t-il soutenu, les résultats sont palpables dans tous les domaines.