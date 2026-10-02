Burkina Faso: Exposition gouvernementale JEPPC 2026 - Derniers réglages au SIAO, à la veille de l'ouverture

A quelques heures de l'ouverture officielle de l'exposition gouvernementale, le comité d'organisation, conduit par le camarade ministre chargé de la Communication, porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a effectué, ce jeudi 1er octobre 2026, une visite de contrôle sur le site du SIAO. L'objectif était de s'assurer que tout est fin prêt pour accueillir le public, à l'occasion de cette exposition.

L'exposition des réalisations et acquis de la Révolution progressiste populaire (RPP) se tiendra du 2 au 9 octobre 2026 au SIAO. Son ouverture officielle est prévue ce 2 octobre, sous le très haut patronage du camarade Premier ministre, chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Elle constitue l'innovation majeure de la deuxième phase de l'édition 2026 des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), placée sur le thème « Produisons burkinabè, consommons burkinabè ».

La délégation a parcouru les différents espaces d'exposition, pour vérifier l'état d'avancement des installations. Les membres du comité se sont arrêtés tour à tour sur les stands ministériels, le dispositif de sécurité et les espaces d'accueil du public. Ils ont aussi échangé avec les équipes techniques, encore à l'oeuvre pour les derniers réglages. " L'exposition vise à montrer les innovations et les services rendus aux citoyens par les ministères et les institutions.

Les ministres et les présidents d'institutions seront présents pour échanger directement avec les citoyens sur leurs attentes et préoccupations. Nous voulons renforcer cette accessibilité et montrer que nous sommes au service du peuple. C'est un exercice de redevabilité devant le peuple », a indiqué le camarade Ouédraogo, à l'issue de la visite.

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Il a également souligné que les visiteurs pourront bénéficier de plusieurs services administratifs, notamment l'établissement de leurs CNIB, de soins gratuits au niveau des cliniques mobiles. L'objectif est de renforcer l'accessibilité des services publics et d'encourager la participation citoyenne. Le ministre a invité les Burkinabè à venir nombreux pour non seulement découvrir les acquis et réalisations de la RPP, mais également échanger avec les ministres sur leurs besoins.