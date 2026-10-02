Burkina Faso: Rentrée scolaire 2026-2027 - Le Président du Faso souhaite plein succès au monde éducatif

1 Octobre 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Dans un message, le Président du Faso, Ibrahim Traoré a souhaité une bonne rentrée au monde éducatif.

Aujourd'hui 1er octobre 2026 marque la reprise des activités scolaires et académiques sur l'ensemble du territoire national. J'adresse mes voeux de bonne rentrée et de plein succès aux élèves, étudiants, enseignants ainsi qu'aux personnels d'encadrement et d'appui.

Dans la dynamique de la Révolution Progressiste Populaire (RPP), l'éducation, l'enseignement, la science et les technologies revêtent un caractère stratégique et nous entendons y consacrer toute l'attention nécessaire, convaincus que le capital humain demeure le principal levier du développement endogène et de la souveraineté réelle. C'est pourquoi nous avons engagé plusieurs réformes qui vont de la relecture des curricula à la construction d'infrastructures modernes et adaptées.

J'invite la communauté éducative à contribuer activement à l'atteinte des objectifs fixés. L'État continuera à jouer son rôle régalien pour une éducation de qualité pour tous au Burkina Faso.

 

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.