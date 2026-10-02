Afrique de l'Ouest: VIIe édition du mois du consommer local - Faire du « made in UEMOA », un levier d'intégration et de souveraineté économique

La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a lancé, la VIIe édition du « mois d'octobre, mois du consommer local », le jeudi 1er octobre 2026, à Ouagadougou, sur le thème : « Consommer local, facteur d'intégration régionale et de souveraineté économique de l'UEMOA face aux mutations du commerce mondial ».

Conformément à la Vision 2040 de l'Union et au Plan stratégique « Impact 2030 », la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) poursuit son engagement à bâtir une économie régionale intégrée, compétitive et souveraine. L'institution du « mois d'octobre, mois du consommer local » dans l'espace communautaire, depuis 2020, s'inscrit dans cette volonté commune de créer les meilleures conditions de valorisation et de promotion des produits issus des huit pays de l'Union.

Cette année, le « mois du consommer local », qui est à sa VIIe édition, se tient du 1er au 4 octobre 2026, sur le thème : « Consommer local, facteur d'intégration régionale et de souveraineté économique de l'UEMOA face aux mutations du commerce mondial ». Le lancement officiel de l'évènement est intervenu, le jeudi 1er octobre 2026, dans la capitale burkinabè. Cette édition sera marquée par une conférence publique sur le thème et des expositions du savoir-faire industriel et artisanal des entreprises de l'UEMOA.

« Avec un marché d'environ 152 millions de consommateurs et l'une des croissances les plus dynamiques du monde, établie à 6,5 % en 2025 et attendue à 6,4 % en 2026, cette initiative est une invite aux acteurs économiques de l'Union à « transformer ces atouts en opportunités pour nos entreprises, en faisant de cet espace un véritable marché de débouchés, d'approvisionnement, d'investissement et de développement pour le secteur privé communautaire », a confié le représentant de la présidente de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, Augustin Bambara.

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« Le "Consommer local" est en profonde cohérence avec les aspirations de nos sociétés qui consistent à transformer davantage nos ressources sur place, à développer nos entreprises, à mieux valoriser nos savoir-faire et à offrir aux jeunes davantage d'opportunités d'entreprendre et d'accéder à des emplois décents », a-t-il ajouté.

Pour le représentant du ministre burkinabè de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Tiené Raoul, la promotion du « Consommer local » à l'échelle communautaire est en parfaite symbiose avec l'orientation du Burkina Faso, qui entend renforcer la transformation structurelle de son économie à travers le développement des petites, moyennes et grandes industries manufacturières.

« C'est pourquoi, le Burkina Faso continuera de soutenir toute action qui construit une économie régionale solide, appuyée sur les ressources de la région, sur le génie de ses entrepreneurs et sur la mobilisation des femmes et des jeunes, acteurs déterminants de l'avenir de notre espace économique », a-t-il rassuré. Cette vision, a-t-il précisé, fait suite aux « idéaux du Président Thomas Sankara qui avait lancé, dès les années 1980, le mot d'ordre : "Consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons.

Repenser l'espace économique régional

Le commissaire chargé du département du marché régional et de la coopération, Pr Filiga Michel Sawadogo, représentant le président de la Commission de l'UEMOA, est revenu sur le thème de cette édition consacrée au « Consommer local » comme levier d'intégration et de souveraineté économique de l'Union. « Ce thème n'a pas été choisi par routine. Il traduit une lecture attentive du contexte actuel par la Commission de l'UEMOA et les Etats membres », a-t-il indiqué. Car, a-t-il fait savoir, les conflits au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, la multiplication des barrières tarifaires et non tarifaires ainsi que la réduction des facilités d'accès aux marchés fragilisent les économies et accentuent les tensions commerciales.

Face à ces évolutions qui dépassent les frontières de l'UEMOA et invitent à repenser l'espace économique régional, la réponse réside dans le Plan stratégique de la Commission pour la période 2025-2030, « Impact 2030 ». « Le consommer local n'est donc pas une campagne conduite à côté de ce plan. Il en est l'un des leviers d'exécution les plus directs, celui par lequel chaque Etat membre, chaque entreprise et chaque consommateur peut, dès aujourd'hui, prendre sa part », a poursuivi Pr Sawadogo.

L'ambition selon lui, est de faire du « Made in UEMOA » une marque de confiance, de qualité, de sécurité et de compétitivité, reconnue par les populations de l'espace communautaire, mais aussi par les consommateurs internationaux. La tenue du « mois du consommer local » est appréciée par les entrepreneurs de l'Union. Venue de Dori, Fatimata

Badolo/Saba, directrice générale de l'entreprise SAFAS, spécialisée dans la transformation des produits locaux, notamment les thés et infusions thérapeutiques, le savon, le sirop thérapeutique certifié NBF et le moringa pur certifié, a salué cette initiative qui permet de faire des affaires, de tisser des relations et de nouer des partenariats.

+Le représentant du président de la Commission de l'UEMOA a invité les populations de Ouagadougou à prendre d'assaut le site d'exposition des produits locaux de l'espace communautaire, situé au sein du siège de l'UEMOA.