Burkina Faso: Campagne agropastorale 2026-2027 - Déjà les récoltes dans le Guiriko

Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a effectué, le mercredi 30 septembre 2026, une visite de terrain dans la région du Guiriko, pour évaluer l'état d'avancement de la campagne agricole humide 2026-2027. Il a visité la ferme semencière de Kourouma, la plaine aménagée de Niéna-Dionkélé dans le Kénédougou, et une exploitation rizicole à Bama dans le Houet.

La campagne agricole humide 2026-2027 est presque à terme dans l'ensemble du pays. Dans la région du Guiriko, les exploitations présentent une bonne physionomie dans l'ensemble et annoncent déjà de bonnes récoltes. Le ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, s'est rendu sur quelques exploitations dans les provinces du Kénédougou et du Houet, le mercredi 30 septembre 2026, pour constater l'état des cultures. La délégation s'est d'abord rendue sur le site de la ferme semencière de Kourouma dans la province du Kénédougou.

Sur ce site de 28 hectares, il est attendu 95 tonnes de maïs, 18 tonnes de soja, des semences appelées à alimenter la filière. Le ministre a exprimé sa satisfaction par rapport à la physionomie des cultures et a encouragé les agents à l'origine de cette exploitation. Dans la même province, le ministre s'est rendu sur la plaine rizicole de Niéna-Dionkélé dans la commune de N'Dorla.

Aménagée entre 2001 et 2005, la plaine de Niéna-Dionkélé s'étend sur 1 460 hectares, dont 1 210 hectares emblavés pour cette campagne agricole 2026-2027. Selon le technicien supérieur en agriculture, Pierre Kaboré, il est attendu sur ce site 6 000 tonnes de riz, 1 200 tonnes de patate douce et 280 tonnes de maïs. La plaine mobilise 1 559 producteurs, dont 644 femmes. Ils ont bénéficié de labours sur 218 hectares, de 35 tonnes de semences et de 200 tonnes d'engrais (120 tonnes de NPK et 80 tonnes d'urée).

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10 000 tonnes d'engrais et 6 000 tonnes de semences distribuées

Les producteurs, par la voix de leur président, Adama Konaté, ont exposé au ministre les principaux défis de la plaine. Il s'agit de la réhabilitation des aménagements, de la lutte contre la toxicité ferreuse et de la mobilisation de l'eau pour une production continue.

« Nous remercions les autorités pour l'accompagnement dont nous avons bénéficié cette année », a-t-il ajouté. Le ministre d'Etat a rassuré les agriculteurs que leurs doléances sont en cours de traitement.

Il leur a indiqué que les études de réhabilitation ont déjà commencé sur le site. Après N'Dorla, le ministre est allé encourager des producteurs sur la plaine rizicole de Bama. Là-bas, c'est la pleine récolte. La visite s'est achevée sur la ferme Faso Volaille, située dans la commune de Bama. Il a encouragé le promoteur de cette ferme spécialisée dans la production de poulets d'un jour. Selon son promoteur, Olivier Ouédraogo, la ferme produit 80 000 poussins par semaine. Selon le directeur régional en charge de l'agriculture du Guiriko, Eric Pascal Adanabou, dans la région, plus de 6 000 hectares ont été labourés au profit des producteurs.

Les producteurs ont également reçu 10 000 tonnes d'engrais et 6 000 tonnes de semences. A l'entendre, certaines zones ont connu des poches de sécheresse qui ont perturbé la campagne, affectant les cultures. Mais cette situation ne saurait refléter la situation générale de la campagne dans la région. « Nous sommes satisfaits du déroulement de la campagne. La phase dominante dans la région est la phase de récolte », a-t-il indiqué.

A l'issue de sa visite, le ministre Sombié s'est dit satisfait du niveau des exploitations dans la zone. Il a encouragé les exploitants à poursuivre leurs efforts jusqu'à la récolte et les a assurés du soutien du gouvernement pour relever les défis identifiés. Cette tournée s'inscrit dans le suivi régulier de la campagne agricole, pour consolider la production nationale et l'autosuffisance alimentaire.