Guinée Bissau: Les éléments de la garde présidentielle désarmés et envoyés dans les camps militaires

29 Septembre 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Hugues DESORMAUX

Révélé en exclusivité dans son édition électronique du 29 septembre 2026, le véto du premier ministre Illidio Vieira sur le retour à Bissau de Umaru Sissoko Embalo a gáché les plans de l'ancien président, suite à son annonce d'atterrir dans la capitale bissau-guinéenne le 4 octobre prochain.

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, le Haut commandement militaire s'est réuni cet après-midi et a pris la ferme décision de s'opposer au retour de l'ex- président Umaro Sissoco Embalo, soutenant ne pas être en mesure d'assurer sa sécurité. Confidentiel Afrique a appris de sources autorisées que les éléments de la garde présidentielle ont été désarmés et envoyés dans les camps militaires.

Confidentiel Afrique révélait il y'a deux jours que le général Horta N'Tam subissait la pression d'une majorité d'officiers, membres du cabinet militaire présidentiel, qui s'opposent contre vents et marées à la venue de l'ancien président à Bissau. Son plan de vol devrait emprunter, glisse à Confidentiel Afrique une source anonyme la ligne Istanbul Brazzaville- Lomé et Bissau. L'armée est sur le qui-vive depuis ces dernières 48 heures. Nous y reviendrons

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