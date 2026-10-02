Sénégal: Climat social - Le gouvernement convoque le comité de pilotage du pacte de stabilité le 15 octobre

Dakar — Le Premier ministre a décidé de convoquer, le 15 octobre prochain, le comité de pilotage du pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable (PNSS-CID) signé le 1er mai 2025 entre le gouvernement, les organisations syndicales et le patronat, a-t-on appris, jeudi, du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public.

Cette rencontre, selon Mamadou Lamine Dianté, verra la participation de l'ensemble des ministres concernés, pour faire le point sur les engagements pris par le gouvernement, a annoncé jeudi, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public.

"Le Premier ministre a décidé de convoquer le comité de pilotage le 15 octobre 2026. Cette fois-ci, il a convoqué l'ensemble du gouvernement, tous les ministres qui sont impliqués dans le pacte de stabilité pour faire l'état des engagements du gouvernement", a-t-il déclaré lors d'un point de presse consacré au climat social.

Cette rencontre permettra également de définir les orientations gouvernementales pour la période allant d'octobre 2026 à mars 2027, a ajouté le ministre, soulignant que le chef du gouvernement a par ailleurs décidé que le comité de pilotage, qui devait se réunir une fois par an, soit désormais convoqué "tous les trois mois au moins".

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Mamadou Lamine Dianté a également annoncé la mise en place de comités techniques entre deux réunions de suivi des accords, afin de réduire les retards constatés dans l'exécution de certains engagements.

"Le gouvernement est engagé à respecter tous les accords qu'il a signés", a-t-il assuré, reconnaissant toutefois des retards dans certains secteurs, notamment ceux de l'éducation et la formation.

Il a indiqué que les dernières instructions du Premier ministre devraient permettre aux enseignants concernés de percevoir "dans les meilleurs délais" leurs indemnités concernant les corrections des épreuves d'examen.

Le ministre a également fait état de progrès dans les discussions avec les syndicats de la santé, indiquant que les négociations avaient atteint « 99% » d'accord, en particulier sur l'indemnité de logement des agents contractuels.

Il a, par ailleurs, fait part de la poursuite des discussions sur la réintégration de travailleurs licenciés dans certaines entreprises publiques, notamment au Port autonome de Dakar et dans le secteur minier.

Mamadou Lamine Dianté a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à poursuivre le dialogue avec les travailleurs et les employeurs.

"Même s'il arrive qu'il y ait un désaccord, il faut poursuivre le dialogue pour trouver une solution aux préoccupations", a-t-il soutenu, appelant les partenaires sociaux à faire preuve de "sursaut national" et à éviter toute action susceptible de compromettre la tenue des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

"Restons autour de la table. Le Sénégal est connu en tant que pays de dialogue. Continuons à dialoguer", a-t-il notamment lancé.