Sénégal: La SAR a réalisé un bénéfice de 46 milliards de francs CFA au premier semestre de cette année, selon son directeur général

Dakar — La Société africaine de raffinage (SAR) a fait un bénéfice de 46 milliards de francs CFA au cours du premier semestre de cette année, un montant qui dépasse largement son bénéfice de 39 milliards réalisé en 2025, a déclaré, jeudi, à Dakar, son directeur général, Mamadou Abib Diop.

Il intervenait à un déjeuner de presse du ministère de l'Énergie et du Pétrole.

"En 2024, nous avons réalisé un bénéficie de 23 milliards. En 2025, nous en étions à 39 milliards. Déjà à la fin de juin 2026, nous avons battu le record annuel de l'année dernière. En six seulement, nous avons réalisé un bénéficie de 46 milliards de francs CFA", a dit M. Diop aux journalistes.

D'après lui, ces performances renforcent l'attractivité de la SAR auprès des investisseurs.

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Elles ont été obtenues dans un contexte où naît une industrie pétrolière et gazière au Sénégal, a-t-il observé, rappelant que l'État sénégalais détient 83 % du capital de la SAR depuis la recapitalisation menée en 2022.

La Société africaine de raffinage envisage de développer des activités de pétrochimie à partir de 2029, selon son directeur général.

Il annonce que l'entreprise s'apprête à créer une académie de formation, la SAR Academy, qui va assurer "la reconversion professionnelle de ses agents et préparer les compétences nécessaires à son évolution".