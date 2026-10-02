La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) a indiqué que le transport des voyageurs sur la ligne internationale Tunis - Annaba en Algérie, s'effectue par bus, à partir de ce jeudi 1er octobre 2026, de la ville de Souk Ahras vers Annaba, en raison de travaux sur la voie ferrée effectués dans la ville de Souk Ahras.

Dans un communiqué publié jeudi, la SNCFT a expliqué que les voyageurs effectueront le trajet de Tunis à Souk Ahras en train, puis poursuivront leur voyage en bus, de Souk Ahras à Annaba, après l'accomplissement des formalités douanières. Concernant le retour, la société a précisé que les voyageurs se déplacent en bus de Annaba à Souk Ahras, puis poursuivront leur voyage en train vers Tunis.