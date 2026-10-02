Tunisie: Prix Senghor 2026 - La maison d'édition Elyzad récompensée pour « Né sur des pissenlits »

La maison d'édition tuniso-française Elyzad a annoncé avoir remporté le Prix Senghor du premier roman francophone et francophile 2026 pour « Né sur des pissenlits » de l'écrivain congolais Jocelyn Danga.

Le jury de cette distinction internationale a notamment salué la « langue truculente » de ce roman de 264 pages, paru le 6 mars 2026, qui fait cohabiter le français classique avec l'énergie du parler kinois. Jocelyn Danga succède à Catherine Perreault, lauréate de l'édition 2025 pour son roman « L'Élu ».

Présenté comme un premier roman à la fois drôle et désespéré, le récit retrace les déboires et les espoirs de Muntu, un professeur de philosophie confronté à la précarité du système éducatif à Kinshasa. Après une nuit de déchéance dans le quartier de Matonge, le personnage tente de rebondir en rejoignant un colloque universitaire à Metz, porté par l'amour d'un fils qui veut offrir le meilleur à sa mère.

Le palmarès de cette édition dévoilé au cours de cette semaine comprend également deux mentions spéciales, celle du jury revient à Emilia Patrakis pour « Bagare », tandis que le public a distingué Danielle Laurin pour « L'autre Camilleé »

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Né en 1993 en République démocratique du Congo et installé à Chambéry, Jocelyn Danga est l'auteur d'une dizaine de pièces de théâtre et de nouvelles. Son premier roman s'inscrit dans un parcours littéraire déjà marqué par la médaille d'or remportée au concours Littérature des Jeux de la Francophonie 2023 avec « La nuit et l'soldat », ainsi que par la présentation de sa pièce « Ne t'étonne pas si ma lettre sent le sel » au Festival d'Avignon en juillet 2024.

Créé en 2006 à l'occasion du centenaire de la naissance de Léopold Sédar Senghor, le Prix Senghor du premier roman francophone et francophile récompense un premier ouvrage écrit en langue française. Porté par le collectif La Plume noire, il vise notamment à encourager les auteurs émergents de l'espace francophone.

Le prix est doté de 2 000 euros ( environ 6 700 DT). La remise officielle de la distinction est prévue le 15 octobre prochain à Paris.

Fondée en 2005 à Tunis par Élisabeth Daldoul, la maison d'édition Elyzad publie notamment des auteurs contemporains issus de différents espaces de la francophonie.