Tunisie: Le ministère de l'Éducation dévoile le calendrier des examens nationaux 2026-2027

Le ministère de l'Éducation a publié, jeudi, le calendrier des examens nationaux au titre de l'année scolaire 2026-2027. Il fixe notamment les dates des différentes épreuves du baccalauréat, des examens de fin de l'enseignement de base général et technique, ainsi que du concours d'entrée aux collèges pilotes.

Pour le baccalauréat, les épreuves d'éducation physique se dérouleront du 19 au 30 avril 2027, tandis que les épreuves pratiques et orales sont programmées du 13 au 26 mai 2027. Les épreuves écrites de la session principale auront lieu les 2, 3, 4, 7, 8 et 9 juin 2027. Les résultats seront annoncés le mardi 22 juin 2027. La session de contrôle du baccalauréat se tiendra les 28, 29 et 30 juin ainsi que le 1er juillet 2027, avec l'annonce des résultats prévue le dimanche 11 juillet 2027.

S'agissant du concours national de la sixième année de l'enseignement de base général, les épreuves écrites auront lieu les 17, 18 et 19 juin 2027. Les résultats seront publiés le lundi 5 juillet 2027. Les épreuves du concours de sixième année de l'enseignement de base technique se dérouleront aux mêmes dates, soit les 17, 18 et 19 juin 2027, avec une publication des résultats prévue également le 5 juillet 2027.

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Enfin, les épreuves du concours d'entrée aux collèges pilotes sont programmées les 21, 22 et 23 juin 2027. Les résultats seront annoncés le vendredi 9 juillet 2027.