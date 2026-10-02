Tunisie: Ouverture des candidatures pour l'obtention de la carte de journaliste professionnel au titre de 2027

La Commission indépendante chargée de l'octroi de la carte nationale de journaliste professionnel a annoncé l'ouverture, à partir du 1er octobre, du dépôt des dossiers de candidature pour l'obtention de la carte professionnelle au titre de l'année 2027.

Cette opération intervient conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret gouvernemental n°229 de 2021, qui prévoit que la commission fixe, au cours du mois d'octobre de chaque année, un délai pour le dépôt des demandes d'obtention de la carte professionnelle.

Dans un communiqué publié jeudi, la commission a appelé les établissements médiatiques à lui transmettre, au plus tard le vendredi 30 octobre 2026, les documents requis pour les demandes de renouvellement des cartes et pour les nouvelles candidatures.

Elle les a, également, invitées à mettre les formulaires à la disposition des journalistes, puis à les retourner dûment remplis et signés par le responsable de l'établissement, au plus tard à la fin du mois en cours. Dans un deuxième communiqué, la commission a annoncé l'ouverture, du jeudi 1er au vendredi 30 octobre 2026, des candidatures à l'obtention de la carte nationale de journaliste professionnel au titre de 2027 pour les journalistes et photographes indépendants.

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La commission a précisé que les dossiers de candidature, qu'il s'agisse d'une demande de renouvellement ou d'une première demande, doivent être déposés exclusivement et obligatoirement auprès de son siège, sis au 1, avenue Mohamed Béji Caïd Essebsi, Centre urbain Nord, 1080 Tunis.