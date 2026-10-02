Tunisie: Classement THE 2027 - L'Université de Gafsa fait son entrée

L'Université de Gafsa figure, pour la première fois, dans le classement mondial Times Higher Education (THE) 2027. Elle se place dans la tranche 1 801-2 000, sur 2 297 établissements classés dans 118 pays, a déclaré son président, Ammar Haydouri, à Jawhra FM.e

Selon lui, cette distinction est une étape importante pour le rayonnement académique et scientifique de l'université, au niveau national comme international. Elle consacre aussi la qualité de la formation et de la recherche, ainsi que l'ouverture de l'établissement sur son environnement et l'orientation de la recherche scientifique vers le service de la société.

Haydouri a ajouté que l'université figure également dans un second classement, l'UI GreenMetric, consacré à la durabilité et à l'environnement, un résultat qu'il attribue à un travail collectif.