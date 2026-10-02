Tunisie: CAB - On ne chôme pas

Les Cabistes s'entraînent sans relâche pour corriger les défaillances.

Le repos forcé, pour cause de participation de notre équipe nationale aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, a permis au staff technique de faire en sorte d'apporter les solutions appropriées aux nombreuses erreurs constatées notamment lors du dernier match de championnat contre le CSS.

Le CAB a disputé en amical un match, le week-end dernier, contre l'ASM (0-0) , un adversaire qu'il connaît bien, pour mieux déceler les insuffisances qui persistent. À cette occasion, l'entraîneur Mohamed Azaiez n'a pas manqué d'utiliser un maximum de joueurs afin de se faire une idée encore plus précise sur les qualités et défauts des uns et des autres.

Pour lui, le match - référence, celui joué contre les Sfaxiens, lui a permis de faire un diagnostic sérieux. Les Cabistes n'ont pas montré des progrès évidents face aux Marsois, selon les quelques présents-- match à huis clos-- mais l'espoir repose sur cette marge de progression qui est importante.

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Il va falloir donc tirer le maximum de chacun des joueurs pour améliorer le rendement global de l'équipe. La prochaine rencontre officielle contre l'USM, lors de la cinquième journée, est donc attendue avec beaucoup de curiosité.

«Nous progressons petit à petit», se plaît à répéter, en permanence, le coach bizertin. Nous comprenons qu'il vaut mieux être conscient du travail qui l'attend plutôt que de donner de faux espoirs aux supporters.

Les handballeurs gagnent face à la JS Grombalia

L'équipe de handball du CAB a effacé la défaite subie devant le SN à Beni-Khiar lors de la journée inaugurale de Nationale A avec six points d'écart en gagnant contre la Jeunesse sportive de Grombalia par 33 à 29.

Cette victoire donnera certainement plus de confiance à l'équipe «jaune et noir», largement remaniée par rapport à celle qui a manqué de peu l'accession parmi l'Elite, la saison passée. L'objectif de cet exercice reste dans un premier temps la qualification au play-off, selon l'entraîneur Wael Akermi.

Section des jeunes: l'EST plus forte que le CAB

Les Cabistes ont été largement dominés, le weekend passé, par les Espérantistes de Tunis dans les catégories des jeunes.

EST 1- CAB 0

Minimes A

EST 5 - CAB 1

Minimes B

EST 1- CAB 1

Juniors

CAB 2- EST 5

Beaucoup de travail attend les différents entraîneurs des jeunes au CAB. On sait qu'il y a eu de nombreux changements dans la composition du staff technique en début de saison, mais il est temps de réagir pour améliorer les résultats.

Conférence de presse, ce matin...

Un communiqué émanant du comité directeur provisoire annonce la tenue d'une conférence de presse, ce matin, dans un hôtel de la ville. Selon le porte-parole Mohamed Fliss, il est prévu qu'on apporte les informations nécessaires aux correspondants régionaux, informations ayant trait notamment à la situation financière du Club et les difficultés rencontrées à ce niveau-là. Il sera également question de problèmes divers afin de permettre plus de transparence vis à vis du public «jaune et noir», selon notre source.