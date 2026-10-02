Ile Maurice: La Réunion frappe d'entrée, l'île entre en scène

La Réunion a parfaitement lancé son Island Padel Cup jeudi soir à Champ-Fleuri. Impériales chez les dames face à Madagascar (3-0), les Réunionnaises ont vécu une soirée bien plus tranquille que les hommes, contraints de batailler pour s'imposer 2-1. Ce vendredi à 14h, Team Mauritius affrontera les Malgaches pour son entrée dans la compétition.

Après la cérémonie d'ouverture, la présentation des trois délégations et les hymnes nationaux, place au jeu. Chez les dames, les Réunionnaises ont rapidement imposé leur rythme. Flore Poupart et Carole Tirel ont donné le ton en dominant les Malgaches Fitia Robinson et Camille Ranjanoro : 6-3, 6-1.

Le deuxième match mettait aux prises les Réunionnaises Anna-Blue Houareau et Elisa Guiraud et les Malgaches Lalaina Radilofe et Prisca Razafimamonjy. Ces dernières ont résisté durant une première manche accrochée avant de céder 7-5. La seconde a tourné nettement à l'avantage de Houareau et Guiraud, qui l'ont emportée 6-0.

Élodie Naegellen et Jennifer Deguigne ont ensuite complété le succès du pays hôte face aux Malgaches Fitia Rakotondramboa et Steffy Razafimahatratra : 6-3, 6-2. La Réunion bouclait ainsi la confrontation féminine sur un 3-0.

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Deux super tie-breaks à 10-8

Chez les hommes, le scénario a été tout autre. Les Réunionnais Hugo Marcille et Silvain Moreau avaient pourtant empoché la première manche face aux Malgaches Miary Zo Rakotondramboa et Toavina Ratsimandresy. Ces derniers ont renversé la situation pour s'imposer 4-6, 6-4, 10-8 au super tie-break. Paul-Henri Teyssedre et Mickael Grenier ont répliqué pour le pays hôte face à Corentin Haëner et Tokiana Ratsimandresy : 6-4, 3-6, 10-8. Deux rencontres, deux super tie-breaks conclus sur le même score et une confrontation ramenée à 1-1.

Le troisième match devenait donc décisif. Romain Gutstein et Giovanni Romeo ont cette fois maîtrisé les Malgaches Landry Rabezafy et Tiavina Randriamanantena. Les Réunionnais ont remporté la première manche 6-4, avant de conclure la seconde 6-2 et d'offrir à leur sélection la victoire 2-1.

Maurice prévenu avant 14h

Pour Team Mauritius, cette première soirée aura surtout permis de mesurer ce qui l'attend ce vendredi. Chez les hommes notamment, Madagascar a montré sa capacité à tenir tête au pays hôte, avec une victoire et une autre rencontre perdue seulement au super tie-break. Le constat est différent chez les dames, où la sélection malgache n'a remporté aucun match face à une équipe réunionnaise solide.

Les observations sont désormais terminées. Ce vendredi à 14h, Maurice croisera le fer avec Madagascar à Champ-Fleuri. Après une soirée passée à étudier son premier adversaire, Team Mauritius devra maintenant répondre sur le terrain.