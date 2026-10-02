Ile Maurice/Somalie: Football - Double confrontation à multiples inconnues

Après la déception de l'élimination face à la Somalie en tour préliminaire de qualification pour la CAN (deux fois 0-0 et défaite aux tirs au but 4-2) en mars dernier, Maurice est de retour sur les terrains sept mois plus tard, dans une ambiance un peu bizarre. Le championnat n'a pas encore commencé, plusieurs cadres sont absents et un nouveau sélectionneur se colle à la nouvelle mission à court terme qui nous reste à l'horizon : les Jeux des îles de l'année prochaine, aux Comores.

C'est une double confrontation qui nous attend contre le Sri Lanka, ce soir et lundi prochain, au complexe sportif de Côte-d'Or. Formateur de Benfica basé à Maurice, le Portugais Rui Pedro effectuera ses débuts en tant que sélectionneur de Maurice ce soir. Il succède à Guillaume Moullec.

Le capitaine Lindsay Rose, blessé, manquera cette double confrontation à Côte-d'Or. Rui Pedro a constitué un groupe de 23 joueurs avec cinq expatriés mais plusieurs absents de calibre (Rose, ainsi que Dylan Collard, Rosario Latouchent, Jérémie Villeneuve et Emmanuel Vincent), ce qui donnera plus de place pour les joueurs locaux (ou manque toutefois Ivan Ami, pourtant buteur avec La Cure Waves face à Orlando Pirates en Coupe d'Afrique des clubs).

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Rui Pedro dit prôner un football moderne avec un jeu simple et percutant, ayant acquis de l'expérience dans plusieurs projets de formation et d'encadrement au Portugal ainsi qu'à l'international. Son objectif serait de construire une équipe capable de contrôler les matches, dominer ses adversaires, créer davantage d'occasions et pratiquer un football offensif et attractif.

En face, le Sri Lanka pourrait avoir du répondant. Il s'agit déjà d'une équipe que nous n'avons jamais affrontée, 186e mondial. Le football au Sri Lanka connaît une dynamique positive en 2026, marquée par les progrès constants de sa sélection nationale masculine (surnommée Larkan Lions ou Golden Army) managée par le sélectionneur Abdullah Al Mutairi et emmenée par le capitaine Sujan Perera.

En effet, l'équipe du Sri Lanka vient d'enchaîner une série de performances très encourageantes lors de la trêve internationale actuelle. Elle a enregistré deux victoires consécutives à l'extérieur contre les Seychelles (3-0 le 27 septembre et 2-0 le 30 septembre), portées par des joueurs clés comme le milieu de terrain de Sutton United Dillon De Silva, l'attaquant Ahmed Waseem Razeek ou encore le défenseur Claudio Kammerknecht.

On a hâte de voir cette nouvelle équipe de Maurice face à un Sri Lanka qui compte plusieurs joueurs notables, même si le football local commence à peine à se professionnaliser, avec notammnt Sujan Perera, gardien emblématique et actuel capitaine de la Golden Army. Il est le joueur local le plus respecté, ayant accumulé une grande expérience tant dans le championnat national qu'aux Maldives.

La notoriété des joueurs sri-lankais a d'ailleurs pris une nouvelle dimension grâce à une politique active de recrutement de binationaux issus de la diaspora à travers le monde. Les billets pour assister aux deux matches sont disponibles aux points de vente habituels à Rs 300.

Les stars du Sri Lanka à découvrir (diaspora et internationaux) :

Claudio Kammerknecht : C'est actuellement le joueur ayant la plus haute valeur marchande et évoluant au plus haut niveau européen. Ce défenseur central germano-sri-lankais joue pour le club allemand du SV Waldhof Mannheim.

Dillon De Silva : Formé en Angleterre dans les académies de Tottenham et de Queens Park Rangers, ce milieu de terrain vif et technique évolue actuellement à Sutton United. Il est l'un des principaux dynamiteurs de l'attaque des Lions.

Ahmed Waseem Razeek : Attaquant très prolifique avec la sélection, il a fait l'essentiel de sa carrière dans les divisions professionnelles et régionales en Allemagne. Il est l'un des cadres offensifs incontournables de la sélection.

Wade Dekker & Oliver Kelaart : Deux autres attaquants d'origine australienne qui apportent leur expérience du football physique océanien au front de l'attaque sri-lankaise.