Madagascar: Projet minier - La bauxite de Manantenina attribuée à une société britannique

Le projet d'exploitation de la bauxite de Manantenina, situé dans le district de Tolagnaro (région Anosy), franchit une nouvelle étape.

Picadilly Management Limited a été sélectionnée au terme d'un appel d'offres international. Sur les sept entreprises ayant manifesté leur intérêt, trois avaient accédé à la phase finale. L'opérateur retenu doit désormais négocier le cahier des charges minier avec l'État et accomplir les démarches administratives et réglementaires requises pour obtenir l'ensemble des autorisations d'exploitation.

Le gisement de Manantenina est évalué à environ 165 millions de tonnes de bauxite, avec des prévisions d'extraction pouvant atteindre 20 millions de tonnes par an. Le minerai présente une teneur d'environ 41 % en composés transformables en alumine, matière première essentielle à la fabrication de l'aluminium.

Le projet inclut également un volet de transformation locale. Conformément à la nouvelle législation minière, au moins 30 % de la bauxite extraite devront être convertis sur place en alumine, afin d'accroître la valeur ajoutée créée sur le territoire national avant exportation.

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Retombées

Ces retombées financières représentent un enjeu majeur pour les collectivités locales. D'après Thierry Mahasoa, directeur régional des Mines pour Anosy-Androy, l'exploitation pourrait générer environ 11 milliards d'ariary de recettes annuelles au profit de la commune de Manantenina.

Selon les projections, l'État préleverait une taxe de 5 % sur la valeur des produits exportés, dont 2 % seraient directement reversés à la municipalité. Le montant exact de ces retombées dépendra toutefois du volume d'extraction, des cours à l'exportation et des modalités finales de la convention.

Au-delà des aspects fiscaux, la population locale fonde de grands espoirs sur ce chantier. « Les riverains sont impatients de voir débuter les travaux et d'en percevoir les bénéfices directs», souligne le directeur régional.

Si le volume précis d'emplois créés n'a pas encore été communiqué, le montant global des investissements, le calendrier d'exécution ainsi que les engagements sociaux et environnementaux de l'opérateur restent à formaliser.

L'impact de ce projet ne se limitera donc pas à la simple extraction d'un gisement d'envergure. Sa réussite effective reposera sur la transformation locale du minerai, la création d'emplois durables, les recettes communales et le strict respect des normes socio-environnementales.