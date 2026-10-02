Madagascar: Tunnel d'Ambohidahy - Des dispositifs de sécurité renforcent la protection des usagers

Des dispositifs de sécurité sont installés dans le tunnel d'Ambohidahy pour renforcer la protection des usagers et mieux encadrer la circulation. L'initiative est portée par le président de la Délégation spéciale de la ville d'Antananarivo, en collaboration avec les services chargés des Travaux publics.

Une première partie des travaux est déjà achevée. La mise en place des équipements se poursuivra dans les prochaines étapes afin de compléter le dispositif dans le tunnel. L'objectif affiché est de limiter les risques pour les usagers et de contribuer à une meilleure organisation de la circulation dans ce secteur.

L'aménagement intervient dans un espace où la circulation des véhicules et les déplacements des usagers nécessitent une attention particulière. Les nouveaux dispositifs doivent ainsi permettre de mieux délimiter les zones concernées et de renforcer la sécurité lors des déplacements.

Les responsables appellent également les usagers à respecter les installations mises en place. Cette mesure s'inscrit dans une démarche visant à améliorer l'organisation de la circulation et à préserver les infrastructures publiques.

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La suite des travaux devrait permettre de poursuivre l'installation des dispositifs prévus dans le tunnel. L'opération sera ainsi menée par étapes jusqu'à la réalisation complète de l'aménagement.