Madagascar: Tansport aérien - Madagascar Airlines renforce sa liaison avec La Réunion

Madagascar Airlines renouvelle sa présence à l'Aéroport La Réunion Roland Garros. Un ATR 72 de la compagnie aérienne nationale malgache atterrira ce samedi 3 octobre 2026 à La Réunion, avant la reprise commerciale de la liaison La Réunion Sainte-Marie Antananarivo, prévue le 16 décembre prochain.

Cette reprise doit faciliter les déplacements entre les deux territoires. Deux vols par semaine seront proposés sur cet itinéraire, avec un appareil d'une capacité indicative de soixante-dix sièges par vol. La desserte devrait ainsi représenter jusqu'à 14 560 sièges par an. Pour les voyageurs réunionnais, elle permettra notamment d'accéder plus directement à Sainte-Marie, puis à Antananarivo. Pour les Malgaches, elle offrira également une nouvelle possibilité de connexion avec La Réunion.

Au-delà du transport, cette liaison peut soutenir les activités liées au tourisme et aux échanges régionaux. Sainte-Marie, destination touristique importante du pays, bénéficiera d'un accès direct depuis La Réunion. La facilité de déplacement peut ainsi favoriser l'arrivée de visiteurs, mais aussi les échanges économiques, culturels et humains entre les deux îles.

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« Notre ambition est de faire du réseau régional un véritable outil de rapprochement entre les territoires », explique Rija Taiana Razafimbelo, directeur général adjoint chargé des opérations aéronautiques de Madagascar Airlines. Selon lui, le retour à l'Aéroport Roland Garros doit permettre de développer des lignes répondant aux besoins de mobilité et de rendre les destinations malgaches plus accessibles.

Du côté de l'Aéroport Roland Garros, Fabrice Grondin, membre du directoire, souligne que cette reprise renforce la connectivité régionale de La Réunion. Les deux vols hebdomadaires doivent notamment contribuer à diversifier les destinations accessibles depuis l'île.

La reprise sera également mise en avant lors de l'événement « Cap sur l'île Sainte-Marie », organisé à Saint-Paul le 3 octobre. Cette rencontre permettra de présenter la destination au public et aux professionnels réunionnais et de faire connaître les nouvelles possibilités de voyage.

Le retour de Madagascar Airlines à Roland Garros constitue ainsi une étape dans le développement du réseau régional.