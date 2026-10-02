Madagascar: Santé - Des gériatres opèrent dans les hôpitaux

Les personnes âgées à Madagascar ont désormais leurs propres médecins. La faculté de médecine de Mahajanga a formé 38 gériatres en deux promotions ces dernières années, et une troisième promotion composée de 20 étudiants est en cours de formation.

« Ces diplômés exercent dans des hôpitaux, des cliniques privées et des cabinets individuels. Il n'existe pas encore de service de gériatrie à part entière, comme pour d'autres spécialités », a expliqué le Dr Ali Dania, médecin gériatre, hier, lors de la première journée scientifique sur la gériatrie, qui s'est tenue à l'hôtel Le Pavé. Quelques lits sont toutefois dédiés aux personnes âgées dans des services hospitaliers à Fianarantsoa, Mananjary et Mahajanga. Le centre hospitalier Soavinandriana a aussi annoncé, récemment, l'intégration de la gériatrie dans ses services.

La gériatrie est la spécialité médicale consacrée à la prise en charge des personnes âgées. « Avec l'avancée en âge, la physiologie du corps humain change, de même que le fonctionnement des organes et la métabolisation des médicaments. Il est donc primordial d'adapter les traitements à la condition physique des aînés », expliquent les médecins.

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Selon un recensement réalisé en 2024, 4 % de la population malgache a plus de 65 ans, soit 1 150 000 personnes, selon l'Association des médecins pour la promotion de la gériatrie. « Ce chiffre est probablement supérieur en réalité, car de nombreuses personnes vivant en zone rurale ne sont pas recensées », affirment les gériatres.

Ils précisent qu'aucune pathologie n'est propre aux personnes âgées, mais que la démarche thérapeutique, elle, change. « La particularité de la gériatrie réside dans la présence de plusieurs maladies simultanées, ce qui rend la prise en charge plus complexe», indiquent-ils.